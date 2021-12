Es ist wieder soweit: Die 70. Auflage der Vierschanzentournee geht in Oberstdorf im Allgäu an den Start. Doch wer zeigt / überträgt eigentlich das Auftaktspringen im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Wie für gewöhnlich findet die legendäre Vierschanzentournee auch in diesem Jahr nur wenige Tage nach dem Weihnachtsfest statt. Den Siegern winken nicht nur Weltcuppunkte, sondern auch außerordentlich hohe Preisgelder.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream? - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Ereignis Dienstag, 28. Dezember 14.15 Uhr Offizielles Training 16.30 Uhr Qualifikation Mittwoch, 29. Dezember 15.00 Uhr Probedurchgang 16.30 Uhr Einzelwettkampf

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream?

Gleich zwei Anbieter zeigen das Auftaktspringen der Vierschanzentournee live: der öffentlich-rechtliche Kanal der ARD sowie Privatsender Eurosport. Doch wie und wann kann man nun auf die verschiedenen Anbieter zugreifen? SPOX klärt auf.

© getty Der Deutsche Karl Geiger ist einer der großen Favoriten auf den Sieg bei der diesjährigen Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im Free-TV?

Wer sich die Trainingssession am Dienstag um 14.15 Uhr zu Gemüte führen will, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen - diese wird nämlich weder von der ARD noch auf Eurosport übertragen. Das Gleiche gilt allerdings nicht für die weiteren Einheiten.

So wird das Qualifikationsrennen, ebenfalls am Dienstag, von beiden Anbietern gezeigt. In der ARD wird das Springen im Rahmen der Sportschau-Sendung (ab 16.05 Uhr) ausgestrahlt, bei Eurosport könnt Ihr ab 16.15 Uhr einschalten.

Am Mittwoch wieder ein ähnliches Bild: Während im Ersten lediglich der Wertungsdurchgang (ab 16.10 Uhr) Teil des Programms sein wird, hat Eurosport darüber hinaus auch den Probedurchgang (ab 15 Uhr) in petto. Die anschließende Siegerehrung wird wieder auf beiden Seiten gezeigt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute im kostenlosen Livestream?

Wer lieber via Livestream mit von der Partie sein will, dem wird erneut die Wahl gelassen. Die Liveprogramme sowohl der ARD als auch von Eurosport sind in identischer Art und Weise auch im Stream verfügbar.

Den der ARD erreicht Ihr über die hauseigene Mediathek, der Stream von Eurosport ist nur bei JOYN gratis abrufbar.

Kunden von DAZN sehen das Springen übrigens ganz ohne Zusatzkosten. Schon seit einiger Zeit kooperiert das Unternehmen mit Sportanbieter Eurosport. Im Zuge dessen sind die beiden Sender Eurosport 1 und 2 bereits im Liveprogramm DAZNs integriert.

Neben diversen Dartturnieren überträgt DAZN außerdem eine Vielzahl an amerikanischen Sportarten, darunter die NFL, NBA und MMA. Doch auch Fußballfans kommen auf der Streamingplattform garantiert auf Ihre Kosten: Neben fast allen Champions League-Partien sind auch die Freitags- und Sonntagsspiele der 1. Bundesliga exklusiv hier zu sehen. Hier klicken, um direkt dein Abo ab zuschließen.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream? - Die Schanze

Name: Schattenbergschanze

Schattenbergschanze Hill-Size: 137 Meter

137 Meter K-Punkt: 120 Meter

120 Meter Rekord: 143,5 Meter (Sigurd Pettersen, 29.01.2003)

143,5 Meter (Sigurd Pettersen, 29.01.2003) Baujahr: 2003

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream? - Der Weltcup-Gesamtstand