In Garmisch-Partenkirchen findet bei der Vierschanzentournee im Skispringen heute das Neujahrsspringen statt. SPOX erklärt: So seht Ihr es im TV und Livestream.

Station Nummer zwei bei der Vierschanzentournee. Nach ihrem Aufenthalt in Oberstdorf sind die Skispringer nun in Garmisch-Partenkirchen, wo am heutigen 1. Januar 2022 das traditionelle Neujahrsspringen absolviert wird. Los geht es mit dem ersten Durchgang um 14 Uhr.

Danach geht es dann übrigens in Österreich weiter: erst in Innsbruck, dann in Bischofshofen.

Wie sieht es mit der Übertragung zum Neujahrsspringen aus? Verfolgen könnt Ihr es heute im Free-TV und Livestream. SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wo das möglich ist.

© getty Die Vierschanzentournee im Skispringen ist bereits im Gange.

Vierschanzentournee live im Free-TV? So seht Ihr das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute im TV und Livestream

Das zweite Springen der Tournee werdet Ihr heute live im Free-TV verfolgen können. Mit dem ZDF und Eurosport sind dabei sogar gleich zwei Sender live dabei. Beim Öffentlich-Rechtlichen Sender geht es um 13.45 Uhr los, begrüßen wird Euch dann Moderater Norbert König. Reporter ist Stefan Bier, Experte Toni Innauer.

Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass Ihr das Springen beim ZDF via Livestream verfolgt, sofern Ihr keinen Fernseher in der Nähe haben werdet. Was Ihr dafür tun müsst? Einfach nur auf sportstudio.de reinklicken, dort steht das Programm dann zur Verfügung.

Bei Eurosport bekommt Ihr die Vierschanzentournee heute derweil auf Eurosport 1 zu sehen - live ab 13.40 Uhr. Hier könnt Ihr mittels des Eurosport Players ebenfalls auf einen Livestream zurückgreifen, jedoch ist dieser nur kostenpflichtig nutzbar.

Wichtig zu wissen wäre diesbezüglich vielleicht: Wenn Ihr DAZN-Kunden seid, dann könnt Ihr dieses Problem umgehen, sofern Ihr den Eurosport Player nicht nutzt. DAZN hat nämlich eine Kooperation mit Eurosport am Laufen, weshalb auf der dortigen Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ebenso zur Verfügung stehen.

Solltet Ihr noch keine Mitglieder bei DAZN sein, könnt Ihr das heute Skispringen einfach nutzen und ein Abonnement abschließen, denn dieses enthält auch noch jede Menge Live-Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A oder Ligue 1, dazu die NBA oder NFL, Motorsport, Tennis, Boxen und was das Sport-Herz noch so begehrt.

Die Preise: 14,99 Euro für ein Monatsabo, 149,99 Euro für ein Jahresabo. Jetzt anmelden!

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker

Miterleben könnt Ihr das Neujahrsspringen heute auch problemlos bei SPOX - das dann via Liveticker, in dem alles Wichtige aus Garmisch-Partenkirchen schriftlich notiert wird.

Vierschanzentournee 2021/22: Der Zeitplan im Überblick