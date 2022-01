Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Innsbruck im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Vierschanzentournee findet heute in Innsbruck die Qualifikation zum dritten Springen statt. Wie lässt sie sich live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt Euch hier auf.

Dritte Station bei der Vierschanzentournee im Skispringen: Nach den Aufenthalten in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen geht es jetzt im österreichischen Innsbruck weiter. Für den morgigen Dienstag, den 4. Januar ist dort das dritte Springen angesetzt.

Ehe dieses ausgetragen wird, steht erst einmal die Qualifikation auf dem Programm. Absolviert wird diese am heutigen Montag, den 3. Januar, los geht es um 13.30 Uhr.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Lässt sich die Quali heute auch live im TV und Livestream verfolgen? Die erfreuliche Antwort lautet: Ja. Und das auch im Free-TV bei nicht nur einem Sender. Aus Innsbruck melden sich nämlich sowohl das ZDF als auch Eurosport.

Beim ZDF beginnt die Sendung zur Vierschanzentournee um 13.15 Uhr, auf sportstudio.de werdet Ihr dann auch einen Livestream abrufen können, sofern Ihr gerade kein Fernsehgerät in der Nähe habt.

Auch Eurosport startet um 13.15 Uhr. Genauer gesagt: Einschalten müsst Ihr bei Eurosport 1. Und auch hier bekommt Ihr die Möglichkeit, via Livestream mit dabei zu sein. Einerseits bietet sich dafür der Eurosport Player an, der trotz der Übertragung im Free-TV allerdings kostenpflichtig ist.

Oder: Sofern Ihr sowieso bereits Kunden bei DAZN seid, dann schaut dort doch einfach vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, hat daher neben jeder Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League und internationalen Ligen sowie anderen Sportarten wie Basketball, Football, Tennis oder Boxen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot.

Vierschanzentournee heute live: Qualifikation in Innsbruck heute im Liveticker

Sollte Euch ein Liveticker zur heutigen Qualifikation in Innsbruck genügen, dann könnt Ihr Euch gerne in unseren reinklicken. SPOX liefert Euch umgehend alle wichtigen Informationen.

Vierschanzentournee, Modus: So läuft die Qualifikation

Alle Skispringer nehmen an der Qualifikation teil, nach der die 50 Profis mit der höchsten Punkte-Anzahl in den Wettkampf einsteigen. 25 Springer treten dort schließlich in K.o.-Begegnungen gegeneinander an. Die Auswahl der Duelle erfolgt nach einem speziellen Schema: Auf Grundlage der Qualifikationsergebnisse misst sich der dort beste Springer mit dem 50., der zweitbeste mit dem 49., der drittbeste mit dem 48. - und so weiter.

Die 25 Sieger der K.o.-Duelle sichern sich einen Platz im Finaldurchgang. Darüber hinaus dürfen auch die nach Punkten fünf besten Verlierer am zweiten Durchgang teilnehmen. Der Finaldurchgang wird in gestürzter Reihenfolge (sprich der Punktbeste nach Sprung eins als letztes) durchgeführt. Im zweiten Durchgang gibt es dann keine K.o.-Duelle mehr.

Wer am Ende in der Gesamtwertung addiert die meisten Punkte vorweisen kann, ist Gewinner der Vierschanzentournee. Verteilt werden Punkte etwa für die Weite und Haltung eines Skispringers bei dessen Sprung. Was die verschiedenen Wind- und Wetterverhältnisse betrifft, können Athleten Punkte zugesprochen oder abgezogen werden. Je länger auch der Anlauf, desto höher der Punkteabzug.

Vierschanzentournee 2021/22: Der Zeitplan im Überblick