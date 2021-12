Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf geht die Vierschanzentournee heute weiter. Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen steht an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Qualifikation live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im TV und Livestream

Ein Viertel der Vierschanzentournee ist vorüber. Auf das Auftaktspringen in Oberstdorf folgt nun das Neujahrskispringen in Garmisch-Partenkirchen. Bevor morgen das offizielle Springen in der bayerischen Stadt über die Bühne geht, muss am heutigen Freitag, 31. Dezember 2021, das Qualifying bestritten werden. Dieses geht um 14 Uhr los. Es gilt zu ermitteln, welche 50 Springer beim morgigen Springen mit dabei sind.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Free-TV

Um die Übertragung im Free-TV kümmern sich heute das ZDF und Eurosport. Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen wird vom ZDF ab 13.45 Uhr übertragen. Direkt vor Ort dafür vom öffentlich-rechtlichen Sender eingesetzt wird folgendes Team:

Moderation: Norbert König

Norbert König Kommentator: Stefan Bier

Stefan Bier Experte: Toni Innauer

Eurosport steigt geht ebenfalls um 13.45 Uhr auf Sendung. Die Quali seht Ihr auf dem Sender Eurosport 1.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Livestream

Beide Anbieter - also das ZDF und Eurosport - übertragen die Sprünge auf der Großen Olympiaschanze zudem auch im Livestream. Der Livestream im ZDF ist kostenlos und ohne Registrierung abrufbar, der Livestream von Eurosport ist hingegen kostenpflichtig und Teil des Eurosport-Players.

Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, wie Ihr den Eurosport-Livestream ohne Extrakosten sehen könnt - nämlich mit einem bereits bestehenden DAZN-Abonnement. Dadurch dass wegen der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN beide Eurosportkanäle auf der Plattform von DAZN angeboten werden, haben DAZN-Kunden Zugriff auf die Vierschanzentournee und damit auf das heutige Quali-Springen in Garmisch-Partenkirchen.

In Bezug auf Wintersport hat das "Netflix des Sports" aufgrund der Kooperation auch Ski alpin und Biathlon im Angebot. Doch das ist bei weitem noch nicht alles. Spitzenfußball mit Livestreams zur Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division, NFL- und NBA-Übertragungen sowie zahlreiche andere Sportarten komplettieren das DAZN-Repertoire.

Die Kosten für das Monatabo betragen 14,99 Euro je Monat. Das Jahresabo kann für 149,99 Euro im Jahr erworben werden.

Vierschanzentournee heute live: Übertragung der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Ebenfalls eine Option ist der Liveticker von SPOX. Wer die Qualifikation live verfolgen möchte, das Angebot im TV- oder Livestream jedoch nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, bei unserem ausführlichen Liveticker die Sprünge mitzuverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Vierschanzentournee - Qualifikation in Garmisch Partenkirchen.

