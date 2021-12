Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Am kommenden Mittwoch startet die 70. Auflage der Vierschanzentournee mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Alle Informationen zu dem Spektakel und wo Ihr die Übertragung des Wettkampfs live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Das Auftaktspringen der 70. Vierschanzentournee beginnt am Mittwoch, den 29. Dezember, im bayrischen Oberstdorf. Schon am Tag zuvor wird die Qualifikation für das Auftaktspringen stattfinden. Dieser Tag markiert den eigentlichen Beginn der diesjährigen Vierschanzentournee. Von da an beginnt die Jagd auf den Gewinn des prestigeträchtigen Wettbewerbs.

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan

Für die besten Skispringer der Welt geht es ab Mittwoch, den 29. Dezember, bei der Vierschanzentournee um alles. Der Wettbewerb wird am kommenden Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr gestartet. Das traditionelle Auftaktspringen in Oberstdorf ist eine von vier Stationen bei der Tournee. Gesprungen wird in den kommenden Tagen auch in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Dort endet die Vierschanzentournee mit dem Dreikönigsspringen am 6. Januar.

Einer der großen Favoriten auf den Sieg bei der diesjährigen Vierschanzentournee ist der Deutsche Karl Geiger. Souverän befindet sich der Oberstdorfer aktuell an der Spitze des Gesamtweltcups. In dieser Saison konnte Geiger schon zwei Einzelspringen für sich entscheiden. Den letzte Sieg konnte Geiger am 18. Dezember in Engelberg einfahren. Gelingt ihm das beim Auftaktspringen auf seiner Heimschanze wieder?

Neben Karl Geiger sind vor allem Halvor Egner Granerud und Ryoyu Kobayashi die Favoriten auf den Sieg bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Granerud gewann im letzten Jahr den Gesamtweltcup und ist auch in dieser Olympia-Saison wieder in Topform. Das gilt auch für Ryoyu Kobayashi, der 2018/19 die Tournee gewonnen hat. Zu den weiteren Favoriten gehört natürlich auch der Titelverteidiger Kamil Stoch. Schon drei Mal konnte der Pole die Tournee gewinnen. Stoch gewann im letzten Jahr vor Karl Geiger, und im Jahr davor wurde der Deutsche Dritter bei der Tournee. Die Voraussetzungen für einen Sieg von Karl Geiger sind in diesem Jahr somit sehr gut.

Event: Auftaktspringen der Vierschanzentournee

Auftaktspringen der Vierschanzentournee Datum: 29. Dezember

29. Dezember Beginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Austragungsort: Oberstdorf

Oberstdorf Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player

, Übertragung im Livestream: SPOX

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee wird in diesem Jahr von einigen Sendern live im TV und Livestream übertragen. So könnt Ihr das Spektakel sowohl im Free-TV sehen, als auch in diversen Livestream, die von der ARD, Eurosport und DAZN angeboten werden, sehen.

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan - Die Übertragung im TV

Im TV wird das Auftaktspringen in Oberstdort von der ARD und von Eurosport übertragen. Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender beginnt die Übertragung am kommenden Mittwoch um 16.10 Uhr. Etwas früher schon um 16.00 Uhr beginnen die Vorberichte bei Eurosport.

Das Springen beginnt dann etwas später um 16.30 Uhr. Die Übertragung der beiden Sender sind im Free-TV zu sehen.

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan - Die Übertragung im TV

Sowohl die ARD, als auch Eurosport, bieten einen Livestream zu der Übertragung des Auftaktspringens der Vierschanzentournee an. Die Übertragung im Ersten seht Ihr dabei in der ARD-Mediathek. Im Eurosport Player könnt Ihr die Ausstrahlung des Privatsenders streamen. Der Livestream der ARD ist kostenlos, für den Zugang zum Eurosport Player benötigt Ihr hingegen ein kostenpflichtiges Abo.

© getty Kamil Stoch ist der Titelverteidiger bei der diesjährigen Vierschanzentournee. Schon drei Mal gewann der Pole die Tournee. Kann Karl Geiger ihm den Titel in diesem Jahr entreißen?

Auf DAZN seht Ihr ebenfalls das Auftaktspringen in Oberstdorf live und in voller Länge. Der Streamingdienst und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht auf DAZN das gesamte Programm von Eurosport zu streamen. Dementsprechend seht Ihr auf DAZN das Auftaktspringen am kommenden Mittwoch ebenfalls ab 16.00 Uhr live.

Auf DAZN könnt Ihr neben der Vierschanzentournee auch die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Tennis, Boxen, MMA und viele weiter hochkarätige Sportevents sehen. Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo beim Streamingdienst, welches monatlich 14,99 Euro kostet. DAZN bietet zudem ein Jahres-Abo an, welches mit 149,99 Euro zu Buche schlägt und Euch auf das Jahr gesehen 29,98 Euro spart.

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Datum, Termin, Zeitplan - Die Übertragung im Liveticker

Wer das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf nicht live im TV oder Livestream sehen kann, der kann sich auf SPOX verlassen. Auf SPOX findet Ihr einen ausführlichen Liveticker des gesamten Events und Ihr verpasst keine wichtige Szene des Spektakels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

