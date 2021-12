Die Qualifikation für das zweite Springen bei der Vierschanzentournee findet heute in Garmisch-Partenkirchen statt. Wir tickern die Sprünge für Euch live mit.

Am Ende war es der fünfte Platz, mit dem sich Karl Geiger nach dem Auftaktspringen auf seiner Heimatschanze in Oberstdorf begnügen musste. Heute will der Weltcupführende in Garmisch-Partenkirchen den nächsten Angriff starten und dem Japaner Ryoyu Kobayashi näherkommen.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einer von vier Wettkämpfen bei der Vierschanzentournee steht in den Geschichtsbüchern. Der Japaner Ryoyu Kobayashi sicherte sich beim Auftaktspringen in Oberstdorf den Tagessieg vor dem norwegischen Duo Halvor Egner Granerud und Robert Johansson. Der Weltcupführende und Deutschlands Hoffnung auf den Tournee-Sieg Karl Geiger war auf der Schattenbergschanze Fünftbester. Nicht weit dahinter beendeten Markus Eisenbichler (Platz 7) und Stephan Leyhe (Platz 9) das Springen.

Vor Beginn: Beginn der Qualifikation auf der Großen Olympiaschanze ist um 14 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Es handelt sich um die zweite Station bei der Vierschanzentournee.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen heute im TV und Livestream

Im Free-TV übertragen das ZDF und Eurosport die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Im Livestream ist neben dem ZDF und Eurosport auch DAZN für die Übertragung verantwortlich. DAZN-Kunden haben nämlich die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 mit einem Abonnement freizuschalten.

Skispringen - Vierschanzentournee: Der Stand nach dem 1. Springen