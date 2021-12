Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Engelberg steht beim Skispringen heute das zweite Einzelspringen an. Dieser Artikel informiert Euch darüber, wie Ihr es live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auf ein erstes Einzelspringen folgt auch ein zweites. Die Skispringer befinden sich im Rahmen des Weltcups 2021/22 momentan in Engelberg, einer Alpenstadt in der Schweiz. Nach Nizhny Tagil (Russland), Ruka/Kuusamo (Finnland), Wisla (Polen) und Klingenthal (Deutschland) ist es die fünfte Station der laufenden Saison.

Und nach dem ersten am gestrigen Samstag (18. Dezember) ist dort für den heutigen Sonntag, den 19. Dezember das zweite Einzelspringen angesetzt, ehe wiederum eine neuntägige Pause ansteht und es dann mit der Vierschanzentournee weitergeht. Los geht es auch heute um 16 Uhr.

Wo wird zum Einzelspringen in Engelberg heute eine Übertragung angeboten? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

© getty In Engelberg findet heute das 2. Einzelspringen statt.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute live im TV und Livestream

Erleben könnt Ihr die Skispringer heute über mehrere Wege - und sogar doppelt im Free-TV. Das ZDF sendet erneut etliche Stunden Wintersport, darunter fällt auch das Einzelspringen in Engelberg. Norbert König ist als Moderator im Einsatz, Toni Innauer als Experte. Reporter: Stefan Bier.

Wenn Ihr Euch auf sportstudio.de reinklickt, habt Ihr auch die Gelegenheit, das Springen via Livestream anzuschauen.

Abgesehen von dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sendet aus Engelberg auch Eurosport heute live im Free-TV. Das Programm auf Eurosport 1 startet um 16 Uhr und mit dem Eurosport Player könnt Ihr ebenfalls per Livestream mit von der Partie sein. Allerdings: Dieser ist kostenpflichtig. Alle Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Eine nützliche Information ist diesbezüglich womöglich: Zu einem Abonnement des Eurosport Player sei Euch nicht geraten, sofern Ihr Mitglieder bei DAZN seid. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport und stellt daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform zur Verfügung.

Und solltet Ihr noch keine DAZN-Kunden sein, dann sei Euch gesagt: Der Streamingdienst zeigt Euch per Eurosport nicht nur jede Menge Wintersport live, sondern unter anderem auch die Bundesliga, die Champions League, internationale Ligen im Fußball sowie die NBA, die NFL, Motorsport, Boxen, Tennis, Darts und was das Herz noch so begehren mag.

Für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, für ein Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Jetzt anmelden und Live-Sport genießen!

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Engelberg heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr das heutige zweite Einzelspringen problemlos auch bei SPOX - zwar nicht im Livestream, dafür jedoch im Liveticker. Dort erhaltet Ihr umgehend alle Infos schriftlich, sodass Euch auf diesem Wege ebenso nichts entgehen wird.

Skispringen: Die Weltcup-Termine 2021 im Überblick