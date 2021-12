Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im polnischen Wisla gehen die Skispringer zum nächsten Weltcup-Einzelspringen auf die Schanze. Wo Ihr den Wettbewerb live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Skispringen, Einzelspringen in Wisla: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der Weltcup der Skispringer macht an diesem Wochenende im polnischen Wisla Station. Nach dem gestrigen Teamspringen steht am heutigen Sonntag, 5. Dezember, das nächste Einzelspringen der Saison 2021/22 auf dem Programm. Der 1. Durchgang beginnt um 16 Uhr, der 2. Durchgang wenige Minuten nach Beendigung des 1. Durchgangs.

Nach bereits vier absolvierten Einzelspringern liest sich die Weltcup-Gesamtwertung bestens. In Führung liegt Karl Geiger, Markus Eisenbichler liegt hinter dem Slowenen Anze Lanisek auf Platz drei. Wie gut die beiden DSV-Vorzeigespringer in Form sind bewiesen sie beim vergangenen Weltcupspringen in Ruka (Finnland), als sie als Zweiter (Geiger) und Dritter (Eisenbichler) aufs Podest flogen.

Im Kampf um den Tagessieg wird heute neben Lanisek sicherlich auch Lokalmatador Kamil Stoch ein Wörtchen mitreden.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV, im kostenlosen und im kostenpflichtigen Livestream - das Einzelspringen in Wisla wird heute auf vielen Wegen übertragen. In den kommenden Abschnitten gehen wir für Euch detailliert in die einzelnen Übertragungen der unterschiedlichen Anbieter ein.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute live im TV

Wintersport satt gab und gibt es an diesem Wochenende live im Free-TV zu sehen. Neben der ARD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist der Privatsender Eurosport heute für die Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich.

Das Einzelspringen in Wisla kann sowohl auf Das Erste, als auch auf Eurosport live verfolgt werden. Für die ARD berichten heute Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Moderator Tom Bartels live aus Wisla.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute im Livestream

Die ARD und Eurosport bieten zum Einzelspringen in Wisla heute auch jeweils einen Livestream an. Während der Livestream der ARD auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek kostenlos ist, benötigt Ihr für den Eurosport Player ein kostenpflichtiges Abo.

Auch DAZN zeigt das Springen heute im kostenpflichtigen Livestream. Warum das? Durch eine Kooperation mit Eurosport strahlt der Streamingdienst auf seiner Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 live aus. Heißt: Den Skisprung-Weltcup in Wisla könnt Ihr heute auch via Livestream auf DAZN verfolgen.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Wisla heute im Liveticker

Ihr seid heute unterwegs und könnt das Einzelspringen in Wisla nicht live im Free-TV oder im Livestream verfolgen? Dann klickt in den ausführlichen Liveticker von SPOX und erfahrt kostenlos, ob die deutschen Weitenjäger wieder um den Sieg springen.

Hier geht's zum Liveticker Einzelspringen in Wisla.

