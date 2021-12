Skispringen heute live: Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 70. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt heute mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Wo Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir euch hier.

Sichert Euch ein DAZN-Abo und seht das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live!

Skispringen, Auftaktspringen der Vierschanzentournee: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Mittwoch, 29. Dezember, wird es bei der diesjährigen Vierschanzentournee erstmals richtig ernst. Nach der gestrigen Qualifikation geht es für die Top-Athleten auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf um die ersten Punkte für die Gesamtwertung. Los geht es um 16.30 Uhr - leider ohne Zuschauer vor Ort.

Im vergangenen Jahr entschied Karl Geiger das Auftaktspringen für sich, auf dem Lokalmatador ruhen auch in diesem Jahr die deutschen Hoffnungen - auch auf dem ersten Tourneegesamtsieg eines deutschen Skispringers seit 20 Jahren.

Topfavorit auf den Gesamtsieg ist aber der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Tourneesieger von 2018/19 ist einziger Springer mit drei Saisonsiegen. Österreichs Weltmeister Stefan Kraft und Polens Topstar Stoch schwächelten bisher, dürfen aber nie abgeschrieben werden. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen auch Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud (beide Norwegen) und der Slowene Anze Lanisek.

Geiger geht mit hohen Erwartungen an sich selbst in die Tournee: "Der Tourneesieg ist schon lange auf der Agenda vom Team und von mir. Irgendeiner von uns sollte das Ding jetzt auch mal endlich holen."

Der 1. Wertungsdurchgang wird heute in K.o.-Duellen gesprungen. In diesen treten die 50 besten Springer der gestrigen Qualifikation wie folgt gegeneinander an: Der Erste springt gegen den 50., der 2. gegen den 49., der 3. gegen den 48. - und so weiter. Die 25 Sieger der K.-o-Duelle sind fix im 2. Durchgang dabei, dazu kommen die fünf punktbesten Verlierer. Der Finaldurchgang wird in gestürzter Reihenfolge (sprich der Punktbeste nach Sprung eins als letztes) durchgeführt.

Vierschanzentournee: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Ort Event 29.12.2021 16.30 Uhr Oberstdorf 1. Wertungsdurchgang 31.12.2021 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 2. Springen 1.1.2022 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen 1. Wertungsdurchgang 3.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3. Springen 4.1.2022 13.30 Uhr Innsbruck 1. Wertungsdurchgang 5.1.2022 17.15 Uhr Bischofshofen Qualifikation 4. Springen 6.1.2022 17.30 Uhr Bischofshofen 1. Wertungsdurchgang

Skispringen heute live: Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee heute live im TV und im Livestream verfolgen - das ist heute bei mehreren Anbietern möglich. Welche Anbieter das sind und wie deren Live-Übertragungen im einzelnen ablaufen, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Skispringen heute live: Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf heute live im Free-TV

Live im Free-TV ist das Auftaktspringen der Vierschanzentournee heute auf Das Erste und Eurosport zu sehen.

Die Übertragung der ARD mit Moderatorin Lea Wagner, Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald beginnt um 16.10 Uhr. Bereits ab 16 Uhr berichtet Eurosport vom Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Dieses kommentieren Gerhard Leinauer und Experte Werner Schuster.

Skispringen heute live: Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf im Livestream

Die ARD bietet für alle Skisprungfans heute auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr entweder über die ARD-Mediathek oder auf sportschau.de abrufen - und auch über die beiden dazugehörigen Apps auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Der Livestream von Eurosport ist nur bei JOYN gratis abrufbar, kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player, der allerdings vor Abschluss eines Abos kostenlos getestet werden kann.

Mit einem Abonnement beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr auch Eurosport 1 und Eurosport 2 empfangen. Somit könnt Ihr heute auch das Auftaktspringen der Vierschanzentournee live auf DAZN verfolgen. Grund dafür ist eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Beim "Netflix" des Sports findet Ihr Eurosport auch reichlich Liveübertragungen aus den Sportarten Fußball, Basketball, American Football, Tennis, Darts, Boxen, MMA oder Motorsport.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat, oder Ihr schließt gleich ein Jahresabo für 149,99 Euro ab.

Skispringen heute live: Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf heute im Liveticker

Vom ersten bis zum letzten Springer ist SPOX heute beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Form eines schriftlichen Livetickers dabei. Klickt rein, und erfahrt wer sich in den K.o.-Duellen durchsetzt und gerade in der Gesamtwertung vorne liegt!

Hier geht's zum Liveticker Auftaktspringen der Vierschanzentournee.

Skispringen: Der Stand im Gesamtweltcup vor dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee

Rang Name Punkte 1 Karl Geiger 594 2 Ryoyu Kobayashi 496 3 Halvor Egner Granerud 361 4 Anze Lanisek 359 5 Stefan Kraft 358 6 Marius Lindvik 337 7 Markus Eisenbichler 291 8 Killian Peier 290 9 Cene Prevc 262 10 Jan Hörl 240

Vierschanzentournee 2021/22: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre