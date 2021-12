Ski alpin, Übertragung: Super-G der Damen in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des Ski-Wochenendes in Lake Louise findet heute der Super-G der Damen statt. Hier erfahrt ihr, wie Ihr den Weltcup in Kanada live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Damen in Lake Louise - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Das Speedwochenende im kanadischen Lake Louise wird am heutigen Sonntag, den 5. Dezember, abgeschlossen. Nachdem die Damen am Freitag und am gestrigen Samstag jeweils eine Abfahrt absolviert haben, steht nun ein Super-G an. Es ist der erste Super-G der Saison.

Der Lauf geht um 18.30 Uhr los. Für Deutschland treten auch heute wieder Kira Weidle und Nadine Kapfer an.

© getty In Lake Louise findet der erste Damen-Super-G der Saison statt.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Damen in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Zum Super-G der Damen in Lake Louise wird es heute eine Übertragung im Free-TV geben. Eurosport überträgt das Rennen nämlich live und in voller Länge bei Eurosport 1. Der Sportsender überträgt den Super-G parallel dazu auch im Livestream. Dieser ist jedoch im Eurosport-Player kostenpflichtig. Wer aber bereits über ein DAZN-Abonnement verfügt, muss nichts draufzahlen, da Eurosport 1 und Eurosport 2 bereits Teil des DAZN-Angebots sind. Die beiden Sender sind täglich ununterbrochen auf der Plattform abrufbereit.

Eurosport und DAZN sind nicht die einzigen Anbieter, die den Weltcup heute live verfolgen. In der ARD könnt Ihr das Rennen auch sehen, jedoch nicht im Free-TV. Lediglich ein Livestream wird angeboten. Dieser ist jedoch kostenlos und ohne Registrierung freischaltbar. Den Livestream findet Ihr bei sportschau.de

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Damen in Lake Louise heute im Liveticker

SPOX ist für den Super-G ebenfalls im Einsatz. Das Geschehen auf der Piste wird nämlich in unserem Liveticker ausführlich und in einer hohen Frequenz beschrieben. Somit verpasst Ihr auch garantiert keinen Lauf. Im Laufe der Saison werden alle Rennen von SPOX getickert.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Frauen in Lake Louise.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen