Ski alpin, Übertragung: Super G der Damen in Val d'Isere heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-Weltcup der Damen steht heute in Val d'Isere ein Super G auf dem Programm. Wir verraten Euch, wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Super G der Damen in Val d'Isere: Datum, Ort, Zeit, Infos

Im französischen Wintersportort Val d'Isere sind am heutigen Sonntag, 19. Dezember, noch einmal die besten Speedfahrerinnen der Welt gefordert. Nach der gestrigen Abfahrt steht heute ein Super G an. Der Start für die erste Läuferin erfolgt um 11. Uhr.

Im bisherigen Saisonverlauf wurden bereits drei Super Gs gefahren. Bei jedem Rennen gab es eine andere Siegerin. Sofia Goggia (Italien) gewann in Lake Louise, Laura Gut-Behrami (Schweiz) und Federica Brignone siegten am vergangenen Wochenende in St. Moritz. Gut-Behrami kann heute aber nicht starten, da sie im Vorfeld des Weltcup-Wochenendes in Val d'Isere positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Für das zahlenmäßig kleine Damen-Speedteam des Deutschen Skiverbandes reichte es bisher noch nicht für eine Podestplatzierung.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Damen in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Der heutige Super G der Damen wird im Free-TV sowohl vom ZDF als auch von Eurosport live übertragen.

Dazu kann das Rennen auch im Livestream live verfolgt werden. Das ZDF hat einen kostenlosen Livestream im Angebot. Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player. Diesen könnt Ihr aber zuvor 30 Tage lang gratis testen.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Damen in Val d'Isere heute im Liveticker

Nichts vom Super G der Damen in Val d'Isere verpasst Ihr heute ebenfalls im Liveticker von SPOX. Wir tickern das komplette Rennen für Euch mit!

Hier geht's zum Liveticker Super G der Damen.

Ski alpin: Der Stand im Super-G-Weltcup der Damen