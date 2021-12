Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Riesenslalom der Männer in Val d'Isere live im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen im Weltcup die nächsten Rennen an. Die Frauen fahren einen Super G in St. Moritz, die Männer einen Riesenslalom in Val d'Isere. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Rennen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Wie es sich für die kalte Jahreszeit gehört, finden am heutigen Samstag, 11. Dezember, zahlreiche Weltcup-Wettbewerbe in den unterschiedlichsten Wintersportarten statt. Klar, dass auch die alpinen Skirennfahrer heute auf die Piste gehen.

Die Frauen absolvieren im Nobel-Skiort St. Moritz (Schweiz) einen Super G, die Männer im französischen Val d'Isere einen Riesenslalom.

Das Speedrennen der Frauen beginnt um 10.30 Uhr. Beim Riesensalom der Männer geht im 1. Durchgang der erste Fahrer um 9.30 Uhr auf die Strecke, der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr. In diesem starten die schnellsten Fahrer des 1. Durchgangs in umgekehrter Reihenfolge.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Riesenslalom der Männer in Val d'Isere live im TV und Livestream

Beide Rennen könnt Ihr heute live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Im frei empfangbaren Fernsehen sind heute die ARD und Eurosport 1 für die Liveübertragungen verantwortlich.

Auf Das Erste kommentieren Bernd Schmelzer (Super G) und Tobias Barnerssoi die Rennen für Euch.

Die ARD bietet jeweils einen kostenlosen Livestream an. Diese findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de. Den Eurosport-Livestream ist auf dem Eurosport Player dagegen nur kostenpflichtig zu empfangen.

DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport und strahlt daher das Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr aus. Bei dem Streamingdienst könnt Ihr demnach heute ebenfalls die beiden Weltcuprennen live sehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Riesenslalom der Männer in Val d'Isere im Liveticker

Wer die beiden Alpinrennen heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, für den lohnt sich auf jeden Fall der ein oder andere Blick in die Liveticker von SPOX. In diesen halten wir Euch über das Geschehen in St. Moritz und Val d'Isere auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Super G der Frauen in St. Moritz.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Männer in Val d'Isere.

