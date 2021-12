Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Slalom der Männer in Val d'Isere live im TV, Livestream und Liveticker

Während die Frauen heute ihren Ski-Weltcup in St. Moritz mit einem Super-G beenden, sind die Männer im Slalom in Val d'Isere gefragt. Wir Ihr die beiden Rennen heute live und in voller Länge verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Slalom der Männer in Val d'Isere - Wichtigste Infos

Am heutigen Sonntag, den 12. Dezember, dürfen sich die Skifans auf reichlich Action freuen. Sowohl die Männer als auch die Frauen sind im Einsatz. Die Frauen bestreiten um 10.30 Uhr in St. Moritz den zweiten Frauen-Super-G innerhalb von zwei Tagen im schweizerischen Tal Engadin. Gestern triumphierte die Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami.

Auch das Technikwochenende der Männer im französischen Val d'Isere findet heute ihr Ende - mit einem Slalom. Der erste Lauf geht um 9.30 Uhr los, der finale Lauf geht nach einer Pause dann um 13 Uhr über die Bühne. Den gestrigen Riesenslalom in Val d'Isere beendete Marco Odermatt auf Rang eins. Alexander Schmid war mit Platz sechs bester Deutscher.

Datum Uhrzeit Rennen/Durchgang Sonntag, 12. Dezember 2021 9.30 Uhr Slalom der Männer (1. Durchgang) Sonntag, 12. Dezember 2021 10.30 Uhr Super-G der Frauen Sonntag, 12. Dezember 2021 13.00 Uhr Slalom der Männer (2. Durchgang)

© getty Alexander Schmid war im gestrigen Riesenslalom starker Sechster.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Slalom der Männer in Val d'Isere live im TV und Livestream

Beide Rennen können heute live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden. Denn sowohl bei Eurosport als auch in der ARD wird der heutige Skitag übertragen. Um 9.15 Uhr beginnt auf Eurosport 1 die Übertragung des ersten Männer-Durchgangs in Val d'Isere, die ARD geht dafür erst um 9.25 Uhr an den Start. Bevor der zweite Durchgang dann übertragen wird, findet dazwischen noch der Frauen-Super-G statt.

Die ARD und Eurosport sind zudem nicht nur für die Übertragung im Free-TV verantwortlich, sondern bieten auch jeweils einen Livestream an. Der Livestream der ARD ist kostenlos und bei sportschau.de abrufbar. Eurosport auf der anderen Seite bietet seinen Livestream nicht gratis an.

Solltet Ihr jedoch bereits über ein DAZN-Abonnement verfügen, müsst Ihr keinen Cent draufzahlen, um Eurosport im Livestream empfangen zu können. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der Kooperation, die Eurosport und DAZN eingegangen sind, für alle DAZN-Kunden auf der Plattform freigeschaltet.

Neben Ski alpin bietet DAZN auf diese Art und Weise auch andere Sportarten, die es unter anderem bei Eurosport zu sehen gibt, an. Darunter Skispringen, Biathlon oder auch Tennis.

Weitere Sportarten, die DAZN im Repertoire hat, sind: Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League), Darts, Handball, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), UFC, Wrestling und noch mehr.

Um all diese Sportarten jedoch schauen zu können, müsst Ihr vorher ein Abonnement abschließen. Für dieses fallen monatlich 14,99 Euro an. Dazu gibt es auch eine Jahresvariante, die 149,99 Euro kostet.

Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Frauen in St. Moritz und Slalom der Männer in Val d'Isere im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die beiden Rennen im TV oder im Livestream zu verfolgen, kann auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Wir bieten zum heutigen Skitag zwei Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Frauen in St. Moritz.

Hier geht's zum Liveticker: Slalom der Männer in Val d'Isere.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Männer

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 446 2. Matthias Mayer 310 3. Aleksander Aamodt Kilde 229 4. Alexis Pinturault 205 5. Vincent Kriechmayr 199 6. Beat Feuz 160 7. Gino Caviezel 130 8. Henrik Kristoffersen 113 9. Zan Kranjec 112 10. Christian Hirschbühl 100

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen