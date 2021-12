Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Männer in Madonna di Campiglio heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch steht der legendäre Nachtslalom von Madonna di Campiglio an. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Ski alpin, Slalom der Männer in Madonna di Campglio: Datum, Ort, Zeit, Infos

Zwei Tage vor Heiligabend steigt im alpinen Ski-Weltcup 2021/22 der Männer ein besonders Spektakel - der Nachtslalom von Madona di Campiglio. Am heutigen Mittwoch, 22. Dezember, stürzen sich die besten Slalomfahrer ab 17.45 Uhr (1. Lauf) und 20.45 Uhr (2. Lauf) die Piste hinunter.

Der traditionsreiche Slalom in Madonna di Campiglio auf der Piste Canalone Miramonti gilt als einer der schwierigsten und schönsten im gesamten alpinen Skiweltcup. In der Vergangenheit säumten jeweils tausende Zuschauer die Strecke und sorgten für eine einzigartige Atmosphäre. Trotz der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr Zuschauer zugelassen. Diese dürfen mit einem 2G-Nachweis dabei sein.

In Madonna di Campiglio wird heute der zweite Slalom der noch jungen Saison gefahren. Den ersten Slalom in Val d'Isere gewann der Franzose Clement Noel vor Kristoffer Jacobsen (Schweden) und Filip Zubcic (Kroatien).

Die deutsche Farben vertreten heute Linus Straßer, Julian Rauchfuß, Anton Tremmel, David Ketterer und Fabian Himmelsbach. Vor allem für Straßer geht es darum auf einen der vorderen Plätze zu fahren, um die Kriterien für eine Olympiaqualifikation zu erfüllen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Männer in Madonna di Campiglio heute live im TV und Livestream

Den Nachtslalom in Madonna di Campiglio solltet Ihr Euch heute nicht entgehen lassen! Im Free-TV könnt Ihr beide Läufe heute exklusiv bei Eurosport live verfolgen. Die Übertragungen beginnen jeweils zehn Minuten bevor der erste Fahrer auf die Strecke geht.

Der Privatsender bietet auch einen Livestream an. Um den Eurosport Player abrufen zu können, müsst Ihr aber im Besitz eines kostenpflichtigen Abos (4,99 Euro pro Monat) sein. Den offiziellen Eurosport-Streamingkanal könnt Ihr allerdings ohne feste Vertragsbindung 30 Tage lang kostenlos testen.

Live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es heute keine Livebilder von dem spektakulären Slalom. Das ZDF bietet aber einen kostenlosen Livestream an. Kommentator ist Fabian Meseberg.

Außerdem findet Ihr die Livebilder beider Durchgänge dank einer Kooperation mit Eurosport auf der Plattform von DAZN. Der Streamingdienst hat deshalb jede Menge Wintersport im Programm. So könnt Ihr auch Skispringen, Biathlon, Langlauf oder Rennrodeln live verfolgen.

Slalom in Madonna di Campiglio: Infos zur Piste Canalone Miramonti

Name Canalone Miramonti Höhenunterschied 180 Meter Länge 470 Meter Höchstgefälle 60 Prozent Durchschnittsgefälle 27 Prozent Rekordsieger Ingemar Stenmark (fünf Siege)

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Männer in Madonna di Campiglio heute im Liveticker

Der Nachtslalom von Madonna di Campiglio ist fester Bestandteil des heutigen Livetickerangebots von SPOX. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Geschehens.

Hier geht's zum Liveticker Slalom der Herren.

Ski alpin: Der Stand im Slalom-Weltcup der Herren