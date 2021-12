Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Beaver Creek steigt heute die nächste Abfahrt der Herren. Diese könnt Ihr live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen. Wo, verraten wir Euch hier.

Ski alpin, Abfahrt der Herren in Beaver Creek: Datum, Zeit, Ort, Infos

Für die Weltelite der Speedfahrer geht ein anstrengendes Wochenende in Beaver Creek (USA) zu Ende! Am heutigen Sonntag, 5. Dezember, findet mit der Abfahrt das vierte Rennen binnen vier Tagen statt. Der erste Läufer geht um 20 Uhr auf die Birds of Prey (dt.: Raubvögel) genannte Rennstrecke.

Dass mit den deutschen Speedfahrern trotz des Ausfalls von Thomas Dreßen in dieser Saison zu rechnen ist, haben sie im bisherigen Saisonverlauf bereits bewiesen. So fuhr Andreas Sander am vergangenen Donnerstag als Vierter im Super-G nur knapp am Podest vorbei.

Bei der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise am vergangenen Wochenende fuhr zudem Romed Baumann beim Sieg von Matthias Mayer (Österreich) auf den guten sechsten Platz. Was ist heute für die DSV-Abfahrer drin?

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute live im TV und Livestream

Im öffentlichen-rechtlichen Fernsehen zeigte die ARD in den vergangenen Tagen stundenlang Wintersport live im Free-TV. Wegen des späten Starttermins der Abfahrt wird es heute aber keine Live-Übertragung auf Das Erste gegen. Die sonntägliche Sendezeit auf dem Sender ist fest für die Tagesschau und danach für einen Krimi, heute Polizeiruf 110, reserviert.

Die ARD bietet aber einen von Bernd Schmelzer kommentierten kostenlosen Livestream an.

Live im Free-TV zu sehen ist die Abfahrt in Beaver Creek dennoch - und zwar auf Eurosport. Für den Livestream im Eurosport Player müsst Ihr mittels eines kostenpflichtigen Abos bezahlen.

Dank einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport könnt Ihr die Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute auch bei den Streamingdienst live verfolgen.

Auf DAZN selbst seht zudem fast alle Spiel der Champions League, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Primera Division und Ligue 1. Dazu hat DAZN aber auch US-Sport, Boxen, UFC-Kämpfe, Tennis, Handball, die MotoGP und noch vieles mehr im Programm.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker

SPOX macht heute auch der späte Starttermin nichts aus und bietet Euch einen kostenlosen Liveticker zur Abfahrt der Herren in Beaver Creek an. Klickt rein und verfolgt wie sich die deutschen Abfahrer schlagen!

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Herren in Beaver Creek.

