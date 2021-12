Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Val d'Isere heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Ski-Weltcup der Damen wird heute mit einer Abfahrt im französischen Val d'Isere fortgesetzt. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Val d'Isere - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Die Herren waren bereits am vergangenen Wochenende in Val d'Isere im Einsatz, nun begeben sich am heutigen Samstag, den 18. Dezember, die Damen auf die Piste in den französischen Alpen und bestreiten dabei eine Abfahrt - die dritte der Saison. Der Rennstart erfolgt um 10.30 Uhr.

Die beiden Abfahrten in Lake Louise gewann die Italienerin Sofia Goggia, dementsprechend geht sie auch heute als Favoritin ins Rennen. Mit Platz acht im Abfahrtsweltcup ist Kira Weidle aktuell beste Deutsche.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Wie üblich läuft auch die heutige Abfahrt der Damen in Val d'Isere im Free-TV. Dafür zuständig sind gleich zwei Anbieter - das ZDF und Eurosport. Aris Donzelli kommentiert ab 10.25 Uhr den Wettkampf im ZDF. Bei Eurosport 1 geht es ebenfalls um 10.25 Uhr los. Im Livestream haben sowohl das ZDF als auch Eurosport das Speedrennen im Angebot. Der einzige Unterschied ist jedoch die Empfangbarkeit. Während der ZDF-Livestream kostenlos nutzbar ist, fallen für den Livestream von Eurosport Kosten an.

Diese Extrakosten für Eurosport könnt Ihr umgehen, wenn Ihr bereits für ein DAZN-Abonnement bezahlt habt. Die beiden Eurosportsender gehören nämlich zum DAZN-Angebot dazu und sind täglich rund um die Uhr auf der DAZN-Plattform vorfindbar.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Val d'Isere heute im Liveticker

Den Ski-Weltcup könnt Ihr heute auch bei SPOX live verfolgen. SPOX tickert auf der Homepage die Läufe der Skirennfahrerinnen ausführlich mit. Ihr wisst damit stets Bescheid, was auf der Piste passiert.

Hier geht's zum Liveticker: Abfahrt der Damen in Val d'Isere.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen