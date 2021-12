Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Damen in Courchevel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen sind die Ski-Damen im französischen Courchevel unterwegs. Auch heute steht ein Riesenslalom an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Technikwettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Damen in Courchevel - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Nachdem die Skirennfahrerinnen bereits gestern in Courchevel in den französischen Alpen einen Riesenslalom, den die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin vor Sara Hector und Michelle Gisin für sich entschied, absolviert haben, steht am heutigen Mittwoch, den 22. Dezember, direkt der nächste an. Shiffrin und Co. begeben sich dafür im Rahmen des ersten Durchgangs ab 10 Uhr Uhr auf die Skipiste. Nach einer Pause kämpfen dann um 13 Uhr die schnellsten 30 Fahrerinnen im zweiten Durchgang um den Tagessieg.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Damen in Courchevel heute live im TV und Livestream

Gestern wurde der Riesenslalom in Courchevel im Free-TV übertragen - so ist es auch heute. Eurosport überträgt um 9.45 Uhr den ersten, um 12.45 Uhr den zweiten Durchgang. Genauer gesagt läuft das Rennen auf dem Sender Eurosport 1, der im Gegensatz zu Eurosport 2 frei empfangbar ist. Auch im Livestream bietet Eurosport den Technikwettbewerb an. Dieser ist hingegen kostenpflichtig.

© getty Die Weltcupführende Mikaela Shiffrin gewann gestern den ersten Riesenslalom in Courchevel.

Umgehen könnt Ihr die Zahlung für den Livestream, wenn Ihr bereits ein DAZN-Abonnement besitzt. Was Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen, ist nämlich wegen der Kooperation zwischen den beiden Anbietern auch bei DAZN zu sehen - und zwar rund um die Uhr.

Dafür wird ein Abo benötigt. Für dieses fallen entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr an.

Ebenso eine Übertragung zum Rennen in Courchevel im Free-TV bietet auch der Bayerische Rundfunk (BR) an. Um 9.55 Uhr bzw. um 12.55 Uhr werden die beiden Durchgänge auch im kostenlosen Livestream gezeigt.

Ski alpin, Übertragung: 2. Riesenslalom der Damen in Courchevel heute im Liveticker

SPOX ist beim Ski-Rennen der Damen heute ebenfalls im Einsatz - nämlich mit einem Liveticker. Mit diesem könnt Ihr die beiden Durchgänge live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Riesenslalom der Damen in Courchevel.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen