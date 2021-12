Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Einen Tag nach der ersten Abfahrt sind die Skirennfahrerinnen heute direkt zum zweiten Mal in Lake Louise im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wo es die zweite Abfahrt live im TV, Livestream und Liveticker zu sehen gibt.

Nachdem die Ski-Damen bereits gestern eine Abfahrt im kanadischen Lake Louise absolviert haben, steht am heutigen Samstag, den 4. Dezember, direkt die nächste Abfahrt in der Provinz Alberta auf dem Plan. Das Rennen geht wie gestern um 20.30 Uhr los. Das Rennwochenende findet morgen schließlich mit einem Super-G ein Ende.

Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Auch die 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise wird live und in voller Länge von Eurosport übertragen. Genauer gesagt seht Ihr den Speedwettbewerb auf dem Sender Eurosport 2. Bedeutet also, dass es keine Free-TV-Übertragung geben wird, da nur Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist.

Über DAZN habt Ihr die Möglichkeit, nicht nur Eurosport 1, sondern auch Eurosport 2 zu empfangen. Wer also den Ski-Weltcup heute live verfolgen möchte, kann dies mit einem DAZN-Abonnement machen. Das Übertragen der beiden Eurosportsender ist dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport möglich. Deswegen sind gleichzeitig auch andere Sportarten und Events, die es bei Eurosport zu sehen gibt, darunter Skispringen, Biathlon oder Tennis, Teil des DAZN-Angebots.

© getty Kira Weidle und Nadine Kapfer gehen in Lake Louise für Deutschland an den Start.

Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise heute im Liveticker

Auch im Liveticker kann die 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise verfolgt werden. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Ausführlich werden die Fahrten aller Läuferinnen beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: 2. Abfahrt der Damen in Lake Louise.

