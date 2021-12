Am heutigen Tag findet in Val d'Isere der Super G der Damen statt. Hier könnt Ihr das Speedevent im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Super G der Damen in Val d'Isere heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Favoritin am heutigen Tag ist sicherlich Sofia Goggia. Sie konnte schon letzte Woche in St. Moritz den Super G gewinnen und ihre wohl ärgste Konkurrentin, Lara Gut-Behrami, muss heute aufgrund einer Coronainfektion passen. Die DSV-Athletinnen konnten in diesem Jahr noch nicht auf das Podium fahren. Ändert sich das vielleicht heute?

Vor Beginn: Der Super G der Damen startet heute um 11.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Super G der Damen in Val d'Isere.

Ski alpin: Super G der Damen in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr den Super G der Damen heute im ZDF und auf Eurosport. Beide Sender bieten zudem einen Livestream ihres gesamten Programms an. Der Livestream des ZDF ist kostenlos, für den Eurosport Player benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

DAZN zeigt das Speedrennen heute ebenfalls live und in voller Länge ab 11.00 Uhr.

Ski alpin: Super G der Damen in Val d'Isere heute im Liveticker - Der Stand im Super G-Weltcup der Damen

Rang Name Punkte 1. Sofia Goggia 220 2. Laura Gut-Behrami 180 3. Federica Brignone 177 4. Mikaela Shiffrin 160 5. Elena Curtoni 156