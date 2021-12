Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker

In den kommenden zwei Tagen sind die Skirennfahrer in der italienischen Gemeinde Bormio unterwegs. Dort gibt es zwei Super-G-Rennen zu fahren. Der erste findet heute statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Speedwettbewerb live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Erst gestern meldete sich der Weltcup der Herren mit einer Abfahrt in Bormio aus der kurzen Weihnachtspause zurück. Auch am heutigen Mittwoch, den 29. Dezember, befahren die Herren die Piste im Norden Italiens - dieses Mal jedoch im Rahmen des ersten von zwei Super-G-Rennen, die in den kommenden zwei Tagen stattfinden. Heute startet um 11.30 Uhr der Wettkampf. Morgen dann beim zweiten Super-G ebenso.

Der DSV schickt für den Super-G-Doppelpack fünf Läufer an den Start. Romed Baumann, Josef Ferstl, Simon Jocher, Andreas Sander und Dominik Schwaiger bilden heute und morgen das deutsche Team.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Herren in Bormio im TV und Livestream

Wer das Rennen der Herren heute live verfolgen möchte, bekommt gleich mehrere Optionen geboten. Der Super-G wird nämlich sowohl im Free-TV als auch im Livestream übertragen.

© getty Dominik Paris gewann die gestrige Abfahrt in Bormio.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Herren in Bormio im Free-TV

Um die Übertragung im Free-TV kümmern sich heute die ARD und Eurosport. Bernd Schmelzer kommentiert ab 11.20 Uhr in der ARD den Wettkampf der Herren. Eurosport 1 geht bereits um 11 Uhr auf Sendung.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Herren in Bormio im Livestream

Beide Sender, ARD und Eurosport, bieten den Weltcup zudem auch im Livestream an. Da unterscheiden sich die Free-TV-Sender jedoch. Die ARD hat das Rennen im kostenlosen Livestream im Angebot. Für den Livestream von Eurosport 1, der neben Eurosport 2 Teil des Eurosport-Players ist, fallen dagegen Kosten an.

Solltet Ihr jedoch bereits ein DAZN-Abonnement besitzen, müsst Ihr nichts mehr machen. Dann habt Ihr die beiden Eurosportsender nämlich schon freigeschaltet. Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen. Aus diesem Grund laufen Eurosport 1 und Eurosport 2 täglich auf der Plattform von DAZN. Alles, was Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen, kann somit auch bei DAZN verfolgt werden.

Ski alpin heute live, Übertragung: Super G der Herren in Bormio im Liveticker

Doch auch wenn Ihr all diese Anbieter nicht nutzen könnt, während die Skirennfahrer den Hang herunterfahren, gibt es noch eine Möglichkeit, wie Ihr beim Rennen live mit dabei seid: den Liveticker von SPOX. Bei uns verpasst Ihr keinen Fahrer aus der Top-30 und auch keinen Deutschen.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Herren in Bormio.

