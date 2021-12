Heute geht es für die Alpin-Herren in Beaver Creek bei der Abfahrt bergab. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Weiter geht es in Eagle County, Colorado - heute steht für die Herren die Abfahrt an. Wer das Rennen macht, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker

Vor Beginn: Das Rennen am Donnerstag hatte Marco Odermatt gewonnen, am gestrigen Freitag sicherte sich der Norweger Aleksander Aamodt Kilde den Sieg.

Vor Beginn: Den Super G haben die Athleten in den vergangenen Tagen hinter sich gebracht, ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll es heute mit der Abfahrt weitergehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Herren in Beaver Creek.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr die Abfahrt heute nicht live sehen, allerdings zeigt Eurosport das Rennen auf dem Kanal Eurosport 2 und im kostenpflichtigen Eurosport Player.

Mit einem Abonnement könnt Ihr das Ganze auch auf DAZN empfangen, der Streamingdienst hat dank einer Kooperation nämlich alle Eurosport-Kanäle im Programm. Darüber hinaus findet Ihr dort noch eine Menge mehr, z.B. aus dem Fußball (Bundesliga, Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1), Tennis, US-Sport (NBA, NHL, NFL), Handball, Kampfsport oder Darts.

Um das Angebot zu testen, könnt Ihr hier ein Monatsabo (14,99 Euro) abschließen, beim Jahresabonnement für 149,99 Euro spart ihr insgesamt ein paar Euro.

Zudem bietet die ARD einen kostenlosen Livestream zum Rennen an.

