In Val d'Isere findet heute eine Abfahrt der Damen statt. Hier könnt Ihr das Weltcup-Rennen im Liveticker verfolgen.

Die dritte Abfahrt der Damen dieser Saison steigt heute in Val d'Isere. Setzt Sofia Goggia ihren Siegeszug fort? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand des Renngeschehens.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Val d'Isere heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: in den französischen Alpen herrschen sehr gute Bedingungen. Mit blauem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt ist das Wetter wie zum Skifahren gemacht.

Vor Beginn: Neben den bereits genannten Anwärterinnen auf vordere Platzierungen gilt es unbedingt den Namen Sofia Goggia (Startnummer 7) zu erwähnen. Die Italienerin gilt als Top-Favoriten, gewann sie doch die beiden bisherigen Abfahrten dieses Winters, dazu einen Super G. Und vor zwölf Monaten stand die Olympiasiegerin bei einem der beiden Rennen von Val d´Isere ebenfalls ganz oben. Nicht vergessen wollen wir Breezy Johnson (13). Die Doppel-Zweite von Lake Louise führ im vergangenen Jahr an dieser Stelle zwei dritte Plätze ein.

Vor Beginn: Lara Gut-Behrami wird an diesem Wochenende wegen eines positiven Corona-Tests nicht starten können. Die Tessinerin ist mit leichten Erkältungssymptomen abgereist und wird auch in Courchevel fehlen. So richtet sich das Augenmerk besonders auf Corinne Suter (Startnummer 9). Die Weltmeisterin ergatterte in Lake Louise bereits eine Podiumsplatzierung und gewann im vergangenen Jahr eine der beiden Abfahrten in Val d´Isere. Darüber hinaus erwarten wir unter anderem Priska Nufer (14), Kombinations-Olympiasiegerin Micgelle Gisin (18), Jasmine Flury (20), Joanna Hählen (22) sowie Jasmina Suter (27). Insgesamt sind acht Eidgenossinnen mit dabei.

Vor Beginn: Auf österreichischer Seite setzt man die Hoffnungen in die gestern trainigsschnellste Mirjam Puchner (Startnummer 19), die in Lake Louise bereits auf dem Stockerl stand. Zuvor sind noch Stephanie Venier (2), Cornelia Hütter (4), Tamara Tippler (5), Christine Scheyer (12) und Ramona Siebenhofer (17) an der Reihe. Zu den übrigen der elf ÖSV-Athletinnen kommen wir später.

Vor Beginn: Dieser Aufgabe wollen sich 46 Athletinnen stellen. Einzige deutsche Starterin ist Kira Weidle. Die Vizeweltmeisterin hielt sich im Training bedeckt, erreichte das Ziel am Donnerstag gar nicht und fuhr gestern die 24. Zeit. Im vergangenen Jahr jedoch bewies die 25-Jährige als Fünfte, dass sie mit dieser Piste gut klarkommt.

Vor Beginn: Zusammen mit Tignes gehört Val d´Isere zum riesigen Skigebiet Espace Killy. Hier wartet auf die Sportlerinnen die Piste Oreiller-Killy, kurz O. K. genannt. Die Namensgebung geht auf die beiden französischen Skilegenden Henri Oreiller und Jean-Claude Killy zurück. Die 3.037 Meter lange Abfahrt startet auf 2.580 Metern über dem Meer. Über die 770 Höhenmeter hinunter ins Ziel weist die Kursetzung von Jean-Philippe Vulliet den Weg. Der FIS-Funktionär hat 36 Tore gesteckt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum alpinen Weltcup-Wochenende in Val d´Isere! Für die Frauen also geht es kurz vor Weihnachten in Frankreich zur Sache. Vor den Riesentorläufen Anfang kommender Woche in Courchevel sind erst einmal die Speed-Fahrerinnen gefragt - und zwar heute um 10:30 Uhr in einer Abfahrt.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigen heute jeweils ab 10.25 Uhr das ZDF und Eurosport die Abfahrt der Damen in Val d'Isere. Diese wird von beiden Anbietern auch im Livestream übertragen. Während der ZDF-Livestream kostenlos nutzbar ist, fallen für den Livestream von Eurosport Kosten an.

Auch DAZN-Kunden können das Rennen heute live bei dem Streamingdienst verfolgen, da die beiden Eurosportsender zum DAZN-Angebot dank einer Kooperation dazu gehören.

Für ein DAZN-Abo fallen Kosten an - für das Monatsabo 14,99 Euro pro Monat und für das Jahresabo 149,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen