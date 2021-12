Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute in Lake Louise eine Abfahrt. SPOX tickert den Damen-Weltcup heute live mit.

Der erste Speedbewerb im Weltcup der Damen ist in dieser Saison eine Abfahrt im kanadischen Lake Louise. Mit Kira Weidle und Nadine Kapfer nehmen zwei Deutsche am Rennen teil. Wie sich die beiden schlagen, seht Ihr im Liveticker von SPOX.

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Lake Louise heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach fünf absolvierten Weltcup-Rennen steht heute zum ersten Mal in dieser Saison ein Speedwettbewerb auf dem Plan. Morgen findet dann erneut eine Abfahrt statt, ehe das Wochenende in Lake Louise am Sonntag mit einem Super-G ihr Ende findet. Der DSV schickt für das Wochenende Kira Weidle und Nadine Kapfer ins Rennen.

Vor Beginn: Um 20.30 Uhr deutscher Zeit eröffnet die Fahrerin mit der ersten Startnummer das Rennen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Abfahrt der Damen in Lake Louise (Kanada).

Ski alpin: Abfahrt der Damen in Lake Louise heute im TV und Livestream

Die ARD zeigt das Rennen heute im Livestream. Dieser ist kostenlos und bei sportschau.de vorfindbar.

Eurosport ist ebenfalls für die Übertragung zuständig, jedoch nicht im Free-TV. Die Abfahrt wird nämlich bei Eurosport 2 übertragen. Wer bereits ein DAZN-Abo hat, kann problemlos auf Eurosport 2 zugreifen. Der Grund: Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind die beiden Eurosportsender bei DAZN rund um die Uhr freigeschaltet.

Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren.

