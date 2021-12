Es geht Schlag auf Schlag in der alpinen Weltcupsaison. Nach den Rennen am Dienstag und Mittwoch steht heute das nächste Super-G-Event an. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Ersatzrennen in Bormio heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Obwohl bereits gestern ein Super-G-Rennen stattfand, steht nur einen Tag später das nächste an - und sogar erneut im italienischen Bormio. Grund dafür ist der wetterbedingte Ausfall des Super-G-Events im kanadischen Lake Louise Ende November. Starker Schneefall in Kombination mit unberechenbaren Windböen ließen der FiS keine andere Wahl, als das Spektakel nach hinten zu verschieben. Das heutige Rennen dient also als Ersatztermin.

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Strecke, Infos

Wettbewerb: FiS Ski alpin-Weltcup 21/22

FiS Ski alpin-Weltcup 21/22 Rennen: Nummer 17

Nummer 17 Ort: Bormio, Italien

Bormio, Italien Strecke: Pista Stelvio

Pista Stelvio Datum: Donnerstag, 30. Dezember 2021

Donnerstag, 30. Dezember 2021 Uhrzeit: 11.30 - 13.00 Uhr

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im TV und Livestream

Wer sich das zweite Super-G-Rennen binnen zwei Tagen live anschauen möchte, der hat, wie so oft im Wintersport, folgende zwei Optionen: Das öffentlich-rechtliche in Form der ARD sowie der Privatsender Eurosport. Jetzt erklären wir Euch, wie und wann Ihr auf die Übertragungen beider Anbieter zugreifen könnt.

© getty Marco Odermatt führt die Weltcup-Gesamtwertung an.

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im TV

Am unkompliziertesten ist gewiss die TV-Ausstrahlung. Ab 11.15 Uhr, also rund eine viertel Stunde vor dem offiziellen Startschuss, beginnen sowohl die ARD als auch Eurosport ihre Übertragungen. Für das Erste werden Kommentator Bernd Schmelzer und Experte Felix Neureuther im Einsatz sein. Zur Besetzung der Eurosport-Moderation gibt es bislang keine Informationen.

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im Livestream

Im Internet ist die Übertragungssituation zwar eine ähnliche - auch hier haben lediglich ARD und Eurosport die Exklusivrechte - doch, während erstere einen Livestream synchron zum TV-Programm bequem in der ARD Mediathek präsentieren, muss man im Falle von Eurosport den Umweg über die Live-TV-Plattform JOYN gehen.

Ohne zusätzliche Kosten können übrigens auch die Kunden von DAZN auf den Eurosport-Stream zugreifen. Dank einer Partnerschaft beider Unternehmen sind die beiden Kanäle Eurosport 1 und 2 bereits im Liveprogramm vorintegriert. Darüberhinaus bietet das "Netflix des Sports" eine Vielzahl an Spielen der Champions League und Bundesliga, sowie eine Reihe amerikanischer Sportarten (darunter die NFL, NBA, MMA und WWE). Der Kostenpunkt für ein einmonatiges Abonnement liegt bei 14,99€. Günstiger wird es nur im Jahresabo: Hier bezahlt hier einmalig 149,99€ und könnt anschließend zwölf Monate lang das breiteste Sportangebot Deutschlands nutzen. Jetzt Abo abschließen.

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im Liveticker bei SPOX

Wer das Rennen nicht live verfolgen kann, dem sei der SPOX-Liveticker ans Herz gelegt. Hier bekommt Ihr Zusammenfassungen zu den Läufen aller Athleten, nur Sekunden danach. Klickt Euch gleich rein:

Hier geht's zum Liveticker des 2. Super-G-Rennens der Herren in Bormio

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker - Der Weltcup-Gesamtstand

Rang Name Punkte 1. Marco Odermatt 713 2. Matthias Mayer 427 3. Aleksander Aamodt Kilde 369 4. Alexis Pinturault 314 5. Vincent Kriechmayr 313 6. Henrik Kristoffersen 287 7. Dominik Paris 274 8. Beat Feuz 255 9. Luca De Aliprandini 207 10. Niels Hintermann 191

Ski alpin heute live, Übertragung: 2. Super G der Herren in Bormio im TV, Livestream und Liveticker - Der Terminkalender im Januar