Auf den gestrigen Sprint folgt heute die Biathlon-Verfolgung der Herren in Hochfilzen. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Als Sieger im gestrigen Sprint hat Johannes Kühn heute die besten Voraussetzungen, um auch in der Verfolgung erfolgreich zu sein. Kann der Deutsche in Hochfilzen seine großartige Form bestätigen? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem gestrigen Sprint-Sieg von Johannes Kühn, der zugleich der erste seiner Karriere war, ist der Deutsche heute der Gejagte. 14 Sekunden nach Kühn geht der Zweite von gestern, Martin Ponsiluoma, ins Rennen. Auf ihn folgt der Belarusse Anton Smolski.

Vor Beginn: Um 12.15 Uhr geht der Wettbewerb los. Eine Strecke von 12,5 Kilometern gibt es zu absolvieren, dazu die üblichen vier Schießeinlagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Herren in Hochfilzen, Österreich.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Hochfilzen heute im TV und Livestream

Für die Übertragung der Verfolgung ist heute unter anderem die ARD zuständig. Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream, der kostenlos abrufbar ist, an.

Darüber hinaus könnt Ihr auch bei Eurosport (Eurosport 1) das Rennen in Hochfilzen verfolgen. Da Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN laufen, haben auch Kunden des Streamingdienstes die Möglichkeit, den Wettkampf zu schauen.

Andere Wintersportarten und unter anderem auch reichlich Fußball bietet DAZN ebenfalls an. Dafür wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro kostet.

Biathlon: Die Startliste für die Verfolgung in Hochfilzen