Der Biathlon-Weltcup der Damen wird heute mit der Verfolgung in Östersund fortgesetzt. Wir tickern das Rennen für Euch live mit.

Auf den Sprint folgt heute die Verfolgung in Östersund. Die deutschen Biathletinnen visieren dabei ein ähnliches Ergebnis wie am Donnerstag an. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem aus deutscher Sicht guten Ergebnis im Sprint am vergangenen Donnerstag wollen die DSV-Athletinnen heute erneut angreifen. Mit Franziska Preuß (Platz 5), Denise Herrmann (Platz 9) und Vanessa Voigt (Platz 10) schafften es gleich drei Deutsche unter die besten zehn Läuferinnen. Morgen wird der zweite Weltcup in Östersund dann mit einem Staffellauf beendet.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 13 Uhr los. Die Streckenlänge beträgt zehn Kilometer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Damen-Verfolgung in Östersund.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Östersund heute im TV und Livestream

Eurosport und die ARD übertragen die Verfolgung in Östersund jeweils im Free-TV. Bei Eurosport 1 geht die Übertagung um 13 Uhr los, die ARD fängt um 12.55 Uhr an.

Beide Sender bieten das Rennen zudem auch im Livestream an. Während der Livestream der ARD kostenlos ist, fallen für den Eurosport-Livestream Kosten an. Solltet Ihr bereits ein DAZN-Abonnement haben, müsst Ihr immerhin nichts mehr draufzahlen. Dadurch sind Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich bereits im Angebot.

Das Abo selbst kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Damen