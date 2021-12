Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Hochfilzen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Biathlon geht es heute jeweils mit dem Sprint der Damen und der Herren weiter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Weiter geht's in Hochfilzen: Nachdem beim Biathlon die Weltcup-Saison 2021/22 im schwedischen Östersund begann (27. November bis 5. Dezember), wird sie bereits seit Montag in der Gemeinde im Bezirk Kitzbühel fortgesetzt - und das noch bis zum Sonntag, den 12. Dezember, ehe es wiederum nach Annecy und Le Grand-Bornand in Frankreich geht.

Am heutigen Freitag, den 10. Dezember stehen jeweils bei den Damen und bei den Herren der Sprint auf dem Programm. Den Anfang machen dabei die Männer, der Startschuss fällt um 11.25 Uhr. Die Frauen legen am Nachmittag um 14.15 Uhr los.

SPOX erklärt Euch nun, wie Ihr beide Wettkämpfe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Ihr habt gleich mehrere Möglichkeiten, die Sprintrennen heute live zu sehen. Zum einen geht die ARD mit der Sportschau auf Sendung, stellt dazu online auch einen Livestream zur Verfügung. Übertragungsstart ist um 10.45 Uhr respektive 14.10 Uhr.

Neben der ARD strahlt heute auch Eurosport Biathlon live auf. Um genauer zu sein: Einschalten müsst Ihr hierfür auf Eurosport 1. Und auch hier habt Ihr die Möglichkeit, via Livestream nichts zu verpassen. Allerdings: Im Gegensatz zur ARD ist der Livestream bei Eurosport nur kostenpflichtig abrufbar.

Zurückgreifen könnt Ihr dafür immerhin auf mehr als eine Plattform, denn neben dem Eurosport Player könnt Ihr das Programm von Eurosport 1 auch live bei DAZN empfangen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, bietet daher bei sich ebenso Eurosport 1 und Eurosport 2 an.

Bedeutet: Falls Ihr schon Kunden bei DAZN seid, könnt Ihr Biathlon dort heute ganz einfach ebenfalls live erleben, ohne dass Ihr etwa einen Aufpreis zu zahlen habt. Ihr seid noch keine Mitglieder? Ein Monatsabonnement kostet Euch pro Monat 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro im Jahr.

© getty Beim Biathlon geht es derzeit in Hochfilzen zur Sache.

Biathlon: Programm in Hochfilzen

Datum Uhrzeit Event 10. Dezember 11.25 Uhr Sprint Herren 10. Dezember 14.15 Uhr Sprint Damen 11. Dezember 12.15 Uhr Verfolgung Herren 11. Dezember 14.15 Uhr Staffel Damen 12. Dezember 11.45 Uhr Staffel Herren 12. Dezember 14.30 Uhr Verfolgung Damen

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen und Herren in Hochfilzen heute im Liveticker

Sollte es Euch heute definitiv nicht möglich sein, im TV oder Livestream einzuschalten, dann schaut doch einfach gerne hier bei SPOX vorbei. Ein Liveticker liegt bereits vor, damit Euch von den Sprints nichts Wichtiges entgeht.

Biathlon: Termine zum Weltcup 2021/22