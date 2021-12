Zum insgesamt 20. Mal wird am heutigen Tag die Biathlon World Team Challenge ausgetragen. Warum das Event jedoch nicht wie gewohnt in der Veltins-Arena auf Schalke ausgetragen werden kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Dienstag, den 28. Dezember, ist es wieder so weit: Die Biathlon World Team Challenge findet zum insgesamt 20. Mal statt. Seit 2002 findet der Mixed-Wettbewerb in der Veltins-Arena auf Schalke auf hohen Anklang bei den Zuschauern. Im letzten Jahr fand das Event jedoch nicht auf Schalke statt, sondern in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding. Auch in diesem Jahr wird das Event in der bayrischen Gemeinde stattfinden.

Biathlon: Darum findet die World Team Challenge nicht in der Veltins-Arena auf Schalke statt

Schon zum zweiten Mal in Folge wird die World Team Challenge nicht in der Veltins-Arena auf Schalke ausgetragen werden. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie und die gegenwärtig steigenden Infektionszahlen in NRW.

© getty Normalerweise findet die World Team Challenge in der Veltins-Arena auf Schalke statt. Aufgrund der Corona-Lage wurde das Event jedoch schon zum zweiten Mal nach Ruhploding verlegt.

Stattdessen wird das heutige Event in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding ohne Zuschauer stattfinden - wie schon im letzten Jahr. "Wir hatten uns alle darauf gefreut, in diesem Winter wieder nach Schalke zu kommen", kommentierte DSV-Präsident Franz Steinle die Entscheidung der Verantwortlichen. "Aber ich bin wirklich überaus dankbar, dass die Biathlon World Team Challenge noch einmal als Sonderausgabe in Ruhpolding stattfinden kann."

Damit geht der Mixed-Wettbewerb wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück: Schon in den 90er Jahren fand der von Herbert Fritzenwenger erdachte Wettbewerb dort statt. Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten wurde die World Team Challenge im Jahr 2002 dann nach Schalke verlegt und ist unter den Biathlon-Fans seither ein Highlight in der Wettkampfpause zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr.

Biathlon: Darum findet die World Team Challenge nicht in der Veltins-Arena auf Schalke statt - Das Event im Überblick

Event: World Team Challenge

World Team Challenge Datum: 28. Dezember

28. Dezember Austragungsort: Ruhpolding

Ruhpolding Übertragungsbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD-Mediathek

Biathlon: Darum findet die World Team Challenge nicht in der Veltins-Arena auf Schalke statt - Die Übertragung im TV und Livestream

Alle Biathlon Fans können sich die World Team Challenge am heutigen Tag live im Free-TV anschauen. Die ARD zeigt das Event ab 18.00 Uhr live.

© getty Franziska Preuss wurde bei der letzten World Team Challenge Zweite. Kann sie heute mit Benedikt Doll das Event gewinnen?

Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. In der ARD-Mediathek seht Ihr das Event also ebenfalls live und könnt dort das Spektakel bequem mit Eurem Tablet oder Smartphone streamen. Kommentiert wird das Ganze in der ARD heute von Wilfried Hark.

Biathlon World Team Challenge: Die Gewinner der letzten Jahre