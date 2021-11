Der Weltcup-Zirkus im Skispringen macht heute im finnischen Kuusamo seinen zweiten Halt. Alle Informationen zum Einzelspringen in Ruka und wo Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der diesjährigen Olympia-Saison bestreiten die Skispringer im finnischen Kuusamo ihr zweites Wettkampf-Wochenende. Beim Einzelspringen in Ruka kommt es dabei heute zum insgesamt dritten Wettbewerb im laufenden Gesamtweltcup.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos, Datum, Termin

Das Einzelspringen in Ruka findet am heutigen Samstagnachmittag, den 27. November, um 16.30 Uhr statt. Austragungsort ist das finnische Skisportzentrum Ruka im finnischen Kuusamo.

Für den deutschen Karl Geiger hätte der Saison-Auftakt am letzten Wochenende im russischen Nizhny Tagil kaum besser laufen können. Nach dem ersten Platz beim Auftaktspringen am Samstag, folgte am nächsten Tag der Sprung auf Rang zwei und Geiger sicherte sich damit die Führung im Gesamtweltcup.

Sein ärgster Verfolger war am letzten Wochenende der Sieger des Gesamtweltcups aus dem vergangenen Jahr: Der Norweger Halvor Egner Granerud. Es ist zu erwarten, dass sich die beiden auch beim heutigen Einzelspringen in Ruka um die vorderen Plätze duellieren werden.

Für die restlichen DSV-Adler lief der Sasion-Auftakt in Russland ebenfalls gut. Allen voran Markus Eisenbichler zeigte mit den Plätzten sechs und acht sein Potential und war dementsprechend zufrieden. Für das DSV-Team war das ein Auftakt nach Maß in diesem Olympia-Winter. Können die deutschen Athleten die gute Leistung aus der Vorwoche heute bestätigen?

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute live im TV und Livestream

Wer das heutige Einzelspringen in Ruka live im TV und Livestream schauen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. Insgesamt drei Sender zeigen das Spektakel heute live. Zu diesen Sender gehört unter anderem DAZN. Alle drei Sender bieten zudem einen Livestream des Einzelspringens an.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute live im Free-TV

Das Einzelspringen in Ruka ist am heutigen Tag im Free-TV zu sehen - und das auf gleich zwei Sendern. Zum einen seht Ihr im ZDF das Springen ab 16.55 Uhr live. Der Experte im ZDF ist dabei Toni Innauer.

Auf Eurosport seht Ihr das Einzelspringen von Ruka ebenfalls live. Dort beginnt die Übertragung schon um 16.40 Uhr.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute live im Pay-TV

Wer ein Abonnement bei DAZN besitz kann das Einzelspringen von Ruka heute ebenfalls live erleben. DAZN beginnt seine Übertragung heute um 17.30 Uhr.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute im Livestream

Wer das Einzelspringen in Ruka heute im Livestream sehen möchte, dem bieten sich gleich drei Optionen.

Zum einen DAZN einen Livestream an mit dem Ihr das heutige Springen auf Eurem Smart-TV oder im Browser sehen könnt. Für alle DAZN-Kunden bietet der Streamingdienst zudem eine kostenlose App an mit der Ihr das Spektakel heute bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

In der ZDF-Mediathek seht Ihr das Einzelpringen von Ruka ebenfalls live. Der Stream des öffentlich-rechtlichen-Senders ist kostenlos.

Wer die Übertragung von Eurosport am heutigen Nachmittag im Livestream sehen möchte, der muss auf den Eurosport Player zurückgreifen. Wer dort ein Abo besitzt sieht die Übertragung dort ebenfalls live.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Ruka heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch das Einzelspringen in Ruka in einem ausführlichen Liveticker mit dem Ihr keine wichtige Szene aus Finnland verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Skispringen, Weltcup - Die nächsten Termine im Überblick