Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im russischen Nizhny Tagil starten die Skispringer mit einem Einzelspringen in die Weltcup-Saison 2021/22. Wir zeigen Euch, wo Ihr den Weltcupauftakt live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen: Einzelspringen in Nizhny Tagil - Datum, Zeit, Infos

Zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking nimmt die Wintersportsaison an diesem Wochenende Fahrt auf. Neben den Bobfahrern und Rodlern starten auch die Skispringer in den Weltcup. Das erste Einzelspringen der Saison 2021/22 findet am heutigen Samstag, 20. November, im russischen Nizhny Tagal statt. Der 1. Durchgang beginnt um 16 Uhr, der 2. Durchgang soll gegen 17.15 Uhr losgehen.

Die deutschen Hoffnungen auf Spitzenpositionen liegen beim Weltcupauftakt vor allem auf Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und auf Markus Eisenbichler. Vor einem Jahr hatte das Duo gleich zum Saisonstart für einen Doppelsieg gesorgt. Als Favoriten gehen Titelverteidiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen und der Japaner Ryoyu Kobayashi ins Rennen.

Der Weltcupauftakt auf der Schanze in Nizhny Tagil mit einem K-Punkt von 120 Metern wird am morgigen Sonntag mit einem weiteren Einzelspringen fortgesetzt.

Skispringen: Weltcup in Nizhny Tagil im Überblick

Datum Uhrzeit 1. Durchgang Uhrzeit 2. Durchgang Wettbewerb Samstag, 20. November 16 Uhr ca. 17.15 Uhr Einzelspringen Sonntag, 21. November 16 Uhr ca. 17.15 Uhr Einzelspringen

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im TV und Livestream

Auch in dieser Weltcup-Saison gibt es in den kommenden Monaten wieder zahlreiche Live-Übertragungen der verschiedensten Wettbewerbe im TV und im Livestream. Im Free-TV wechseln sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit der Liveberichterstattung wöchentlich ab. Zudem zeigt der Privatsender Eurosport viel Wintersport im frei empfangbaren Fernsehen.

Das erste Einzelspringen des Weltcup-Winters wird heute live von der ARD und von Eurosport im live im Free-TV übertragen. Die Übertragung auf Das Erste beginnt um 15.45 Uhr. Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels berichten aus Nizhny Tagil. Die Übertragung auf Eurosport beginnt um 15.50 Uhr.

Beide Anbieter zeigen das Springen auch in voller Länge im Livestream. Der Livestream der ARD in der Mediathek und auf sportschau.de ist kostenlos. Kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player, der Livestream von Eurosport.

Durch eine Kooperation von Eurosport mit DAZN strahlt der Streamingdienst auf seiner Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 live aus. Heißt: Den Skisprung-Weltcup in Nizhny Tagil könnt Ihr heute nicht nur klassisch am TV-Gerät, sondern auch via Livestream auf DAZN verfolgen.

Auf DAZN bekommt Ihr abgesehen von Wintersport jede Menge weiteren Live-Sport zu sehen: Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division und Ligue 1, US-Sport, Tennis, Boxen, Handball, Rugby, MMA, Darts, Motorsport und noch viel mehr. Bei diesem Angebot sollte für alle Sportliebhaber das passende dabei sein.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro, für ein Jahresabo bezahlt Ihr einmalig 149,99 Euro.

Skispringen, Übertragung: Einzelspringen in Nizhny Tagil heute live im Liveticker

Das Einzelspringen in Nizhny Tagil könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. So wird Euch nichts Wichtiges entgehen, auch wenn Ihr Euch nicht vor dem TV-Gerät oder dem Livestream befindet.

Hier geht's zum Liveticker Skispringen in Nizhny Tagil.

Skispringen: Der Wettkampfkalender 2021/22 im Überblick

Männer: 20.11. Nischnij Tagil (RUS) 21.11. Nischnij Tagil (RUS) 27.11. Ruka (FIN) 28.11. Ruka (FIN) 04.12. Wisla (POL) Team 05.12. Wisla (POL) 11.02. Klingenthal (GER) 12.02. Klingenthal (GER) 18.12. Engelberg (SUI) 19.12. Engelberg (SUI) 29.12. Oberstdorf (GER) * 01.01. Garmisch-Partenkirchen (GER) * 04.01. Innsbruck (AUT) * 06.01. Bischofshofen (AUT) * 08.01. Bischofshofen (AUT) 09.01. Bischofshofen (AUT) Team 15.01. Zakopane (POL) Team 16.01. Zakopane (POL) 21.01. Sapporo (JPN) 22.01 Sapporo (JPN) 23.01 Sapporo (JPN) 28.01. Willingen (GER) Mixed 29.01. Willingen (GER) 30.01. Willingen (GER) 04.02.-20.02. Olympia in Peking (CHI) 26.02. Lahti (FIN) Team 27.02. Lahti (FIN) 03.03. Lillehammer (NOR) 04.03. Oslo (NOR) Mixed 05.03. Oslo (NOR) 06.03. Oslo (NOR) 11.03.-13.03. Skiflug-WM in Vikersund 19.03. Oberstdorf (GER)** 20.03. Oberstdorf (GER)** 25.03. Planica (SLO) ** 26.03. Planica (SLO) ** 27.03. Planica (SLO) **

* Vierschanzentournee

** Skifliegen