Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Ruka heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auf den Saisonstart in Nischni Tagil folgt das nächste Wochenende der Skispringer in Kuusamo. Wie Ihr das 2. Einzelspringen in Ruka heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Skispringer treten heute zum 2. Einzelspringen in Ruka an! Wie Ihr das Springen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Alle Infos zur Übertragung!

Das 2. Einzelspringen in Ruka heute live auf DAZN sehen - Jetzt anmelden!

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Ruka heute live - Startzeit und Ausgangslage

Das 2. Einzelspringen in Ruka startet heute um 16.15 Uhr.

Nach erst drei von insgesamt 28 Einzelwettbewerben der Herren haben natürlich alle Teilnehmer noch Chancen auf den Gesamtsieg, den besten Start in die Saison erwischte jedoch ein Deutscher! Karl Geiger hat das 1. Einzelspringen des laufenden Weltcups in Nischni Tagil gewonnen, beim zweiten Durchgang belegte er dern zweiten Platz. Der Norweger Halvor Egner Granerud gewann das zweite Springen und kam mit dem dritten Platz beim ersten Springen auch ein zweites Mal aufs Treppchen. Am gestrigen Samstag gewann der Japaner Ryoyu Kobayashi aus Japan das 1. Springen in Ruka. Geiger verteidigte als Fünfter die Weltcupführung.

© getty Karl Geiger hat das erste Einzelspringen der Saison gewonnen.

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Ruka heute live im TV und Livestream

Das 2. Einzelspringen in Ruka wird heute live vom ZDF im Free-TV übertragen. Die Übertragung könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream empfangen. Ab etwa 16.15 Uhr erwartet Euch dort folgende Crew:

Reporter: Stefan Bier

Moderator: Norbert König

Experte: Toni Innauer

Auch Eurosport zeigt das Skispringen heute ab 16.15 Uhr live und frei empfänglich, nur der entsprechende Livestream ist kostenpflichtig. Abonnenten von DAZN können Eurosport 1 und Eurosport 2 sogar ohne zusätzliche Kosten als feste Sender auswählen, womit auch dort das heutige Skispringen zu sehen ist.

DAZN zeigt neben Wintersport, Tennis, Leichtathletik und vielen weiteren Sportarten über Eurosport auch Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen sowie der Champions League und die NFL, NBA, Boxen, WWE, UFC, Handball, Darts, Rugby, Beachvolleyball, Motorsport, Extremsport, Radsport und noch vieles mehr!

Das jederzeit monatlich kündbare Abonnement auf DAZN kostet 14,99 Euro, mit dem Jahresabonnement für 149,99 Euro spart Ihr zwei Monatsraten. Jetzt anmelden!

Skispringen, Übertragung: 2. Einzelspringen in Ruka heute im Liveticker

Das 2. Einzelspringen in Ruka könnt Ihr wie gewohnt auch im SPOX-Liveticker verfolgen! Der Ticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen aus Ruka.

Hier entlang zum Liveticker zum 2. Einzelspringen in Ruka.

Skispringen: Der Weltcup-Kalender im Überblick

Der Weltcup ist in dieser Saison fünf Mal in Deutschland zu Gast.