Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Ski-Herren gestern bereits in Beaver Creek im Einsatz waren, steht heute der zweite Super-G in Folge an. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Speedrennen heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Am heutigen Freitag, den 3. Dezember, absolvieren die Herren-Skirennfahrer einen Super-G in Beaver Creek (USA). Es ist der zweite Super-G binnen zwei Tagen. Bereits gestern ging es auf der Ski-Piste in Colorado um Weltcup-Punkte. Den Sieg sicherte sich der Schweizer Marco Odermatt vor Matthias Mayer und Broderick Thompson. Der Deutsche Andreas Sander verpasste auf knapp vier hauchdünn das Podest.

Der Speedbewerb heute geht um 19.45 Uhr deutscher Zeit los. Es handelt sich dabei um den zweiten Super-G der Saison, nachdem der ursprünglich geplante Auftakt-Super-G in Lake Louise am Donnerstag witterungsbedingt abgesagt werden musste.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute live im TV und Livestream

Den Super-G in den Vereinigten Staaten seht Ihr heute bei Eurosport 2. Eine Free-TV-Übertragung zum Rennen wird es somit nicht geben. Mit einem DAZN-Abonnement könnt Ihr Eurosport 2 jedoch freischalten. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 zu nutzen. Die beiden Sender werden somit rund um die Uhr auf der Plattform angeboten. Dank der Kooperation könnt Ihr auch andere Wintersportarten wie Biathlon oder Skispringen bei DAZN verfolgen.

Ski alpin, Übertragung: Super-G der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker

SPOX bietet ebenfalls eine Möglichkeit an, mit der Ihr den Super-G der Herren in Beaver Creek live verfolgen könnt. In Form eines Livetickers bleibt Ihr bei uns stets auf dem Laufenden und verpasst so auch keinen Läufer.

Hier geht's zum Liveticker: Super-G der Herren in Beaver Creek.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Herren-Weltcup