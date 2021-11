Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Rennwochenende der Ski-Herren in Lake Louise startet heute mit der 1. Abfahrt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Speedrennen live im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski Alpin, Abfahrt der Herren in Lake Louise: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der alpine Ski-Weltcup ist zurück in Nordamerika! Nachdem in der vergangenen Saison wegen der weltweiten Corona-Pandemie keine Rennen in den USA und Kanada stattfanden, ist es an diesem Wochenende nun wieder soweit. Im kanadischen Lake Louise wird am heutigen Freitag, 26. November, die erste Abfahrt der Herren in der Saison 2021/22 gefahren. An den beiden kommenden Tagen finden in Lake Louise zwei weitere Speedrennen statt.

Die letzte Weltcup-Abfahrt in Lake Louise gewann 2019 Thomas Dreßen. Der deutsche Kitzbühel-Sieger des Jahres 2018 ist heute nach seiner zweiten Knie-Operation aber nicht am Start. Die deutschen Hoffnungen auf eine gute Platzierung ruhen auf den beiden WM-Silbermedaillengewinnern Andreas Sander und Romed Baumann.

"Wir sind ordentlich aufgestellt", sagt DSV-Alpinchef Wolfgang Maier vor den ersten Speedrennen der Saison. Zumal er in Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Simon Jocher weitere aussichtsreiche Abfahrer hat.

Ski alpin: Rennprogramm der Herren in Lake Louise

Datum Uhrzeit Disziplin Freitag, 26. November 20 Uhr 1. Abfahrt Samstag, 27. November 20.15 Uhr 2. Abfahrt Sonntag, 28. November 20.15 Uhr Super-G

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Die Abfahrt der Herren in Lake Louise wird heute live im TV und im Livestream übertragen - und das gleich von mehreren Anbietern.

Eurosport zeigt das Rennen ab 19.50 Uhr im Free-TV. Bezahlen müsst Ihr dagegen, wenn Ihr die Abfahrt im Livestream des privaten Sportsenders, dem Eurosport Player, verfolgen wollt.

Wegen einer Kooperation zwischen Eurosport und DAZN können die Kunden des Streamingdienstes rund um die Uhr auf die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen - und deshalb heute natürlich die Abfahrt der Herren in Lake Louise live sehen.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist das heutige Speedrennen nicht live im Free-TV zu sehen. Dafür bietet das ZDF ab 19.50 Uhr einen kostenlosen Livestream an. Kommentator ist Fabian Meseberg.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im Liveticker

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22