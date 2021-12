Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute in Lake Louise die erste Abfahrt der Saison. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Lake Louise - Was Ihr zum Rennen wissen müsst

Nach bislang fünf absolvierten Rennen findet am heutigen Freitag, den 3. Dezember, der erste Speedbewerb im Weltcup der Damen statt. Im kanadischen Lake Louise bestreiten die Skirennfahrerinnen eine Abfahrt. Um 20.30 Uhr deutscher Zeit geht das Rennen los.

Die heutige Abfahrt ist erst der Beginn des Wochenendes in Lake Louise. Morgen und übermorgen sind die Damen ebenfalls auf der Piste in der Provinz Alberta unterwegs. Zur selben Uhrzeit steigt morgen nämlich eine zweite Abfahrt, am Sonntag findet dann zum Abschluss des Rennwochenendes um 18.30 Uhr ein Super-G statt.

© getty Die Damen bestreiten in Lake Louise (Kanada) die erste Abfahrt der Saison.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Wer das Rennen in Lake Louise live verfolgen möchte, kann dies über Eurosport 2 tun. Im Gegensatz zu Eurosport 1 wird Eurosport 2 jedoch nicht im Free-TV gezeigt. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr den Sender jedoch aufrufen. Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sind nämlich beide Eurosportkanäle auf der DAZN-Plattform vorfindbar. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden somit 24 Stunden täglich angeboten.

DAZN hat jedoch nicht nur die Eurosportsender im Angebot, sondern zeigt neben Wintersport auch zahlreiche andere Sportarten im Livestream. Das "Netflix des Sports" besitzt zudem die Übertragungsrechte für die relevantesten Fußballbewerbe Europas. Unter anderem bietet der Streamingdienst die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division und den Großteil der Champions League an.

Aber auch auf Kampfsport, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Rugby und vieles mehr haben DAZN-Nutzer Zugriff.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses betragen pro Monat 14,99 Euro oder pro Jahr 149,99 Euro. Mit der Jahresvariante könnt Ihr jährlich fast 30 Euro einsparen.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Damen in Lake Louise heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt, kann in unserem Liveticker das Rennen verfolgen. Wir tickern die wichtigsten Läufe für Euch live mit.

Hier geht's zum Liveticker: Abfahrt der Damen in Lake Louise.

Ski alpin: Der Stand im Damen-Weltcup nach fünf Rennen

Die Technik-Spezialistinnen besetzen aktuell die oberen Ränge im Gesamtweltcup. Mit Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova sind nach fünf Rennen zwei bekannte Gesichter auf Platz eins und zwei.