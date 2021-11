Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Lake Louise gehen heute die Abfahrer zum ersten Rennen des Wochenendes auf die Strecke. Wie Ihr das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski Alpin, 2. Abfahrt der Herren in Lake Louise: Datum, Zeit, Ort, Infos

Die besten Abfahrer der Welt mussten länger warten, als ursprünglich gedacht: Permanenter Schneefall hat am gestrigen Freitag für die Absage der ersten Männer-Abfahrt der laufenden Saison gesorgt. Somit wird die 2. Abfahrt am heutigen Samstag, 27. November, in den kanadischen Rocky Mountains zum Saisonauftakt. Der erste Fahrer geht um 20.15 Uhr auf die anspruchsvolle Strecke.

Mit Thomas Dreßen, dem Sieger der letzten Abfahrt in Lake Louise im Jahr 2019, fehlt dem deutschen Speed-Team heute ein starker Fahrer. Der Kitzbühel-Sieger von 2018 kann seiner zweiten Knie-Operation frühestens im Januar in den Weltcup einsteigen. Mit Andreas Sander und Romed Baumann schickt der DSV dennoch zwei Topfahrer ins Rennen.

Ski alpin: Das Rennprogramm der Herren in Lake Louise

Datum Uhrzeit Disziplin Samstag, 27. November 20.15 Uhr 2. Abfahrt Sonntag, 28. November 20.15 Uhr Super-G

Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Herren in Lake Louise heute live im TV und Livestream

Wer sich das Abfahrtsspektakel heute nicht entgehen lassen will, hat mehrere Möglichkeiten, es live im TV und im Livestream zu verfolgen.

Live im Free-TV wird die 2. Abfahrt in Lake Louise von Eurosport übertragen. Der Privatsender geht um 20 Uhr mit seiner Live-Übertragung auf Sendung. Selbstverständlich bietet Eurosport auch einen Livestream an.

Dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport kann das Ski-alpin-Event heute auch live gestreamt werden. Der Streamingdienst strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich rund um die Uhr aus, weshalb Ihr die Abfahrt auch dort verfolgen könnt.

DAZN bietet Euch neben Wintersport auch jede Menge Fußball, American Football, Tennis, Boxen, Handball, Basketball, Darts oder Motorsport an.

Das ZDF zeigt heute zwar ab 11 Uhr Wintersport im Free-TV, zur Abfahrt der Herren wird aber "nur" ein kostenloser Livestream angeboten. Diesen könnt Ihr ab 20.05 Uhr abrufen. Kommentator des Rennens ist Fabian Meseberg.

Ski alpin, Übertragung: 2. Abfahrt der Herren in Lake Louise heute im Liveticker

Die 2. Abfahrt der Herren in Lake Louise lässt sich heute auch per Liveticker verfolgen. SPOX hält Euch damit während des Rennens kontinuierlich auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Abfahrt der Herren in Lake Louise.

Ski Alpin: Der weitere Rennkalender 2021/22 im Überblick