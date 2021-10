Skispringen, Rennkalender: Auftakt, Termine, Weltcups, Orte

Die neue Saison im Skispringen steht in den Startlöchern. Rennkalender, Auftakt, Termine, Weltcups, Orte - wir liefern Euch die wichtigsten Infos zum Skisprung-Winter 2021/22.

Der Start der neuen Skisprungsaison nähert sich von Tag zu Tag. Am 20. November ist es dann endlich soweit. Die Männer eröffnen im russischen Nischnij Tagil die Saison 2021/22. Die Damen sind am 4. Dezember, also zwei Wochen nach den Männern, in Lillehammer (Norwegen), zum Saisonstart an der Reihe.

Der Skisprungweltcup wird in der Zeit vom 4.2. bis zum 20.2.2022 wegen der Olympischen Winterspiele in Peking unterbrochen. Die Skiflug-WM der Herren ist für den Zeitraum vom 11.3. bis zum 13.3.2022 geplant. Die Vierschanzentournee startet wie üblich mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf am 29.12. und wird mit dem finalen Springen in Bischofshofen am 6.1.2022 beendet.

© getty Markus Eisenbichler ist Deutschlands Top-Springer.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Damen finden im Laufe der Saison Teambewerbe statt. Die Männer bestreiten fünf Teambewerbe, die Damen zwei. Beide haben jeweils 28 Einzelwettkämpfe vor sich. Zudem treten die Männer und Damen gemeinsam in zwei Mixed-Wettkämpfen an.

Insgesamt stehen 17 Austragungsorte im Kalender der Männer, bei den Damen sind es 15.

Skispringen: Der Wettkampfkalender im Überblick

Männer: 20.11. Nischnij Tagil (RUS) 21.11. Nischnij Tagil (RUS) 27.11. Ruka (FIN) 28.11. Ruka (FIN) 04.12. Wisla (POL) Team 05.12. Wisla (POL) 11.02. Klingenthal (GER) 12.02. Klingenthal (GER) 18.12. Engelberg (SUI) 19.12. Engelberg (SUI) 29.12. Oberstdorf (GER) * 01.01. Garmisch-Partenkirchen (GER) * 04.01. Innsbruck (AUT) * 06.01. Bischofshofen (AUT) * 08.01. Bischofshofen (AUT) 09.01. Bischofshofen (AUT) Team 15.01. Zakopane (POL) Team 16.01. Zakopane (POL) 21.01. Sapporo (JPN) 22.01 Sapporo (JPN) 23.01 Sapporo (JPN) 28.01. Willingen (GER) Mixed 29.01. Willingen (GER) 30.01. Willingen (GER) 04.02.-20.02. Olympia in Peking (CHI) 26.02. Lahti (FIN) Team 27.02. Lahti (FIN) 03.03. Lillehammer (NOR) 04.03. Oslo (NOR) Mixed 05.03. Oslo (NOR) 06.03. Oslo (NOR) 11.03.-13.03. Skiflug-WM in Vikersund 19.03. Oberstdorf (GER)** 20.03. Oberstdorf (GER)** 25.03. Planica (SLO) ** 26.03. Planica (SLO) ** 27.03. Planica (SLO) **

* Vierschanzentournee

** Skifliegen

Damen: 04.12. Lillehammer (NOR) 05.12. Lillehammer (NOR) 10.12. Klingenthal (GER) 11.12. Klingenthal (GER) 17.12. Ramsau (AUT) 08.01. Sapporo (JPN) 09.01. Sapporo (JPN) 11.01. Zao (JPN) 12.01. Zao (JPN) 14.01. Rasnov (ROU) 15.01. Rasnov (ROU) 16.01. Rasnov (ROU) Team 22.01. Ljubno (SLO) 23.01. Ljubno (SLO) 28.01. Willingen (GER) Mixed 29.01. Willingen (GER) 30.01. Willingen (GER) 04.02.-20.02. Olympia in Peking 25.02. Hinzenbach (AUT) Team 26.02. Hinzenbach (AUT) 27.02. Hinzenbach (AUT) 03.03. Lillehammer (NOR) 04.03. Oslo (NOR) Mixed 05.03. Oslo (NOR) 06.03. Oslo (NOR) 12.03. Titisee-Neustadt (GER) 13.03. Titisee-Neustadt (GER) 19.03. Nischnij Tagil (RUS) 20.03. Nischnij Tagil (RUS) 26.03. Tschaikowski (RUS) 27.03. Tschaikowski (RUS)

Skispringen: Die DSV-Athletinnen und -Athleten im Überblick

Der Deutsche Skiverband hat die am Weltcup teilnehmenden deutschen Athletinnen und Athleten bereits bekanntgegeben. Zu den Top-Athleten bei den Männern zählen auch im kommenden Winter Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Eisenbichler beendete die abgelaufene Saison als Gesamtzweiter hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud, der mehr als 300 Punkte Vorsprung hatte. Geiger war im vergangenen Jahr solider Sechster.

Bei den Damen schaffte es lediglich Katharina Althaus unter die besten zehn Springerinnen.