Ski alpin, Rennkalender: Auftakt, Termine, Weltcups, Orte

Die Ski-alpin-Saison 2021/22 steht in den Startlöchern. Bald kämpfen die Athletinnen und Athleten wieder um Weltcuppunkte. Rennkalender, Auftakt, Termine, Weltcups, Orte - SPOX liefert Euch die Infos, die Ihr für den Saisonbeginn braucht.

Ski alpin, Rennkalender: Auftakt und Termine

Etwas mehr als sechs Monate hatten die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer Zeit, um sich für die Saison 2021/22 vorzubereiten. Nun steht der Saisonbeginn kurz bevor. In weniger als zwei Wochen findet in Sölden (Österreich) bereits das erste Saisonrennen statt. Die Damen eröffnen am 23. Oktober den Weltcup mit einem Riesenslalom. Die Herren kommen am Folgetag (24. Oktober) ebenfalls im Riesenslalom auf der Piste in den Alpen zum Einsatz.

Ski alpin, Rennkalender: Weltcups und Orte

An insgesamt 18 Orten werden in dieser Saison jeweils 37 Rennen in den üblichen Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Parallelwettbewerb absolviert. Zudem ist auch ein Mixed-Wettbewerb geplant. Das Weltcupfinale steigt dann vom 16. bis zum 20. März 2022 in Courchevel (Frankreich).

Vom 4. bis zum 20. Februar 2022 finden außerdem in Peking (China) die Olympischen Winterspiele statt. In dieser Zeit wird der Ski-Weltcup unterbrochen. Die Ski-Athletinnen und Athleten machen jedoch keine Pause, sondern kämpfen währenddessen um die Medaillen.

Datum Ort Damen Herren 23.10. Sölden RTL 24.10. Sölden RTL 13.11. Lech/Zürs Parallel 14.11. Lech/Zürs Parallel 20.11. Levi Slalom 21.11. Levi Slalom 26.11. Lake Louise Abfahrt 27.11. Killington RTL 27.11. Lake Louise Abfahrt 28.11. Killington Slalom 28.11. Lake Louise Super-G 03.12. Lake Louise Abfahrt 03.12. Beaver Creek Super-G 04.12. Lake Louise Abfahrt 04.12. Beaver Creek Abfahrt 05.12. Lake Louise Super-G 05.12. Beaver Creek Super-G 11.12 St. Moritz Super-G 11.12 Val d'Isere RTL 12.12. St. Moritz Super-G 12.12. Val d'Isere Slalom 17.12. Gröden Super-G 18.12. Val d'Isere Abfahrt 18.12. Gröden Abfahrt 19.12. Val d'Isere Super-G 19.12. Alta Badia RTL 20.12. Courchevel RTL 20.12. Alta Badia RTL 22.12. Madonna Slalom 28.12. Bormio Abfahrt 28.12. Lienz RTL 29.12. Bormio Super-G 29.12. Lienz Slalom 04.01 Zagreb Slalom 05.01. Zagreb Slalom 08.01. Maribor RTL 08.01. Adelboden RTL 09.01. Maribor Slalom 09.01. Adelboden Slalom 11.01. Flachau Slalom 14.01. Wengen Abfahrt 15.01. Zauchensee Abfahrt 15.01. Wengen Abfahrt 16.01. Zauchensee Super-G 16.01. Wengen Slalom 21.01. Kitzbühel Abfahrt 22.01. Cortina Abfahrt 22.01. Kitzbühel Abfahrt 23.01. Cortina Super-G 23.01. Kitzbühel Slalom 25.01. Kronplatz RTL 25.01. Schladming Slalom 29.01. Garmisch Abfahrt 30.01. Garmisch Super-G 04.02.-20.02 Olympia in Peking 26.02. Crans-Montana Abfahrt 26.02. Garmisch Slalom 27.02. Crans-Montana Abfahrt 27.02. Garmisch Slalom 05.03. Lenzerheide Super-G 05.03. Kvitfjell Abfahrt 06.03. Kvitfjell Super-G 06.03. Lenzerheide RTL 11.03. Aare RTL 12.03. Aare Slalom 12.03. Kranjska Gora RTL 13.03. Kranjska Gora RTL 16.03. Courchevel Abfahrt 16.03. Courchevel Abfahrt 17.03. Courchevel Super-G 17.03. Courchevel Super-G 18.03. Courchevel Team Team 19.03. Courchevel RTL 19.03. Courchevel RTL 20.03. Courchevel Slalom 20.03. Courchevel Slalom

© getty Alexis Pinturault und Petra Vlhova waren in der vergangenen Saison das Maß aller Dinge.

Ski alpin: Die Weltcupsieger der vergangenen Saison

Im vergangenen Winter schaffte es Alexis Pinturault, seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup zu holen. Der Franzose war zudem auch im Riesenslalom und im Parallel-Wettbewerb die Nummer eins. Bei den Damen gelang der Slowakin Petra Vlhova ebenfalls ihr erster Gesamtweltcupsieg.

Am 23. bzw. am 24. Oktober beginnen jedoch alle wieder bei Null. Wer kann konstant abliefern und in der Saison 2021/22 die große Kristallkugel abräumen?