Nachdem gestern bereits die Damen in die neue Saison gestartet sind, wollen es die Männer ihnen heute im Riesenslalom gleichtun. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt

Der Winter ist im Anflug und damit auch die Wintersport-Saison. Bevor es an die großen Wettkämpfe in den Monaten Dezember, Januar und Februar geht, macht der Weltcup mit dem Riesenslalom-Rennen den Anfang.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Weltcup

Weltcup Saison: 2021/22

2021/22 Runde: 1. Rennen (Saisonauftakt)

1. Rennen (Saisonauftakt) Datum: 24 . Oktober 2021 (Herren)

. Oktober 2021 (Herren) Start 1. Durchgang: 10 Uhr

10 Uhr Start 2. Durchgang: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Austragungsort: Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich)

Wie für gewöhnlich wird es auch in diesem Jahr kein Problem sein, die Ski-alpin-Wettbewerbe live im Free-TV und Livestream zu verfolgen. Sowohl Eurosport, als auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Gestalt der ARD werden das Spektakel kostenlos für alle ausstrahlen.

© getty Gewann 2019 den Riesenslalom in Sölden an seinem 30. Geburtstag: Alexis Pinturault.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren heute live im Free-TV

Wie schon erwähnt wird es zwei Möglichkeiten geben, den Ski-alpin-Auftakt der Herren im Fernsehen zu verfolgen. Ihr könnt also selbst entscheiden: Entweder Eurosport oder die ARD - beide Sender haben allerdings ihre Vor- und Nachteile.

Der Privatsender Eurosport 1 überträgt sowohl den ersten als auch den zweiten Lauf in voller Länge. Der Beginn der Vorberichterstattung zum ersten Teil des Skievents ist auf 9.50 Uhr terminiert. Den zweiten Abschnitt könnt Ihr dann ab 13.20 Uhr bestaunen. Die Übertragungen beginnen also nur knappe zehn Minuten vor dem jeweiligen Start. Um den Saisonstart bei Eurosport in HD sehen zu können, müsst Ihr allerdings einen Aufpreis in Kauf nehmen. Hier gibt's mehr Infos dazu.

Die zweite Option, den Riesenslalom im Fernsehen zu verfolgen, ist die ARD. Auf der einen Seite strahlt Das Erste den zweiten Lauf ohne jeglichen Aufpreis auch in HD aus, auf der anderen Seite wird der erste Lauf jedoch nicht Teil des Programms sein. Die Übertragung live aus Sölden beginnt ab 13.15 Uhr.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren heute im Livestream

Die meisten DAZN-Kunden werden es schon mitbekommen haben: Seit einigen Monaten besteht zwischen dem Unternehmen und den Eurosport-Sendern eine Kooperation. Die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 sind 24 Stunden am Tag in das Livestream-Angebot von DAZN integriert - ganz ohne Mehrkosten. Hier kommt Ihr zum Angebot von DAZN.

Neben DAZN könnt Ihr auf das Live-Angebot der Eurosport-Kanäle auch direkt über den Eurosport Player zugreifen. Der Preis des hauseigenen Streamingdienstes beläuft sich auf 6,99€ bei monatlicher und 49,99€ bei jährlicher Zahlung. Hier kommt Ihr zum Angebot.

Komplett kostenlos könnt Ihr beide Läufe auch über die ARD Mediathek verfolgen. Der Livestream zum ersten Abschnitt beginnt ab 9.55 Uhr, der zum zweiten ab 13.15 Uhr.

Hier geht's zum ARD-Livestream vom ersten Lauf.

Hier geht's zum ARD-Livestream vom zweiten Lauf.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren heute live - der Liveticker zum Event

Zumal da dann ja auch noch SPOX wäre. Hier bekommt Ihr den Riesenslalom zwar nicht zu sehen, jedoch erhaltet Ihr die wichtigsten Informationen in schriftlicher Form per Liveticker. Auch so verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Ski alpin - Riesenslalom der Männer

