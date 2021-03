Slalom: Petra Vlhova siegt - Lena Dürr starke Fünfte

Ski-Rennfahrerin Lena Dürr hat beim Weltcup im schwedischen Are überzeugt. Beim Sieg von Petra Vlhova egalisierte die 29-Jährige als starke Fünfte das beste Slalom-Resultat ihrer Karriere. Bei der Zieldurchfahrt riss Dürr (Germering) jubelnd die Arme nach oben. Zum Podium fehlten ihr allerdings 1,03 Sekunden.

2015 war Dürr in Maribor ebenfalls auf Rang fünf gelandet. Beste Platzierung des Winters war bislang der achte Platz in Zagreb im Januar gewesen. Nach dem ersten Lauf von Are lag Dürr noch auf Rang sechs. Vize-Weltmeisterin Vlhova holte sich ihren sechsten Saisonsieg vor Weltmeisterin Katharina Liensberger (Österreich/+0,20) und Mikaela Shiffrin (USA/+0,64), die den 70. Weltcup-Sieg verpasste.

Vlhova übernahm damit auch mit 64 Punkten Vorsprung die Führung im Gesamt-Weltcup vor Speed-Spezialistin Lara Gut-Behrami (Schweiz), zudem baute sie ihren Vorsprung im Kampf um die kleine Kristallkugel aus. In der Slalom-Wertung liegt sie bei zwei ausstehenden Rennen 85 Punkte vor Shiffrin und 90 vor Liensberger. "Jetzt ist jeder Sieg und jedes Podest für mich wichtig. Ich muss alles perfekt machen", sagte Vlhova.

Bereits am Samstag (10.30 und 13.45 Uhr) in Are könnte Vlhova bei einem weiteren Slalom für eine Vorentscheidung sorgen. Die Saison wird kommende Woche mit dem Weltcup-Finale in Lenzerheide/Schweiz abgeschlossen. Noch fünf Rennen sind insgesamt geplant.

Andrea Filser (Wildsteig/+4,24) musste sich beim Slalom von Are nach einem verkorksten zweiten Lauf mit Rang 25 zufrieden geben. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) schied im zweiten Durchgang aus.