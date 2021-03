Skispringen heute live: 2. Skifliegen in Planica im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag steigt der zweite von vier Wettbewerben beim Skifliegen in Plancia. Wo und wann Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Skispringen, 2. Skifliegen heute live: Ort und Start

Nachdem am vergangenen Donnerstag bereits der Weltcup im slowenischen Plancia stattfand, geht heute der erste Einzelwettbewerb über die Bühne.

Das 1. Skifliegen am heutigen Freitag (26. Februar) auf der berühmten Letalnica-Skiflugschanze geht um 15 Uhr los, die Qualifikation wird anderthalb Stunden früher ausgetragen. Zuschauer sind außerdem nicht zugelassen.

Somit findet die Skisprung-Saison einen gelungenen Abschluss. Aufgrund der Corona-Pandemie war die "Raw Air" Tour ersatzlos abgesagt worden.

Skifliegen in Plancia: Die Wettbewerbe im Überblick

Datum Uhrzeit Durchgang Art 26. März 13.30 Uhr Qualifikation Einzel 26. März 15 Uhr Wettkampf Einzel 27. März 9 Uhr Probedurchgang Team 27. März 10 Uhr Wettkampf Team 28. März 9 Uhr Probedurchgang Einzel 28. März 10 Uhr Wettkampf Einzel

© getty Eisenbichler ist Deutschlands bester Springer im Weltcup.

Skispringen: 2. Skifliegen in Planica heute im TV und Livestream

Das 2. Skifliegen in Plancia wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF übertragen. Das Zweite geht kurz vor Beginn des 1, Durchgangs auf Sendung. Auch Eurosport überträgt das heutige Event live in voller Länge.

Während das ZDF einen Livestream in der hauseigenen Mediathek anbietet, müssen sich Eurosport-Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement sichern, um das Skifliegen online im Eurosport-Player schauen zu können.

Durch die Kooperation mit DAZN lassen sich die beiden Kanäle des Sportsenders, Eurosport 1 und Eurosport 2, aber auch beim Streamindienst abrufen.

Skispringen: 2. Skifliegen heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte oder keine Möglichkeit hat, das 2. Skifliegen in Plancia live zu sehen, ist bei SPOX an der richtigten Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier entlang.

© getty Halvor Egner Granerud ist der Führende im Gesamtweltcup.

Skispringen: Granerud gewinnt Gesamtweltcup

Zwischen den beiden Durchgängen wird zudem der Weltcup-Sieger gekürt. Halvor Egner Granerud war bereits vor dem Springen am vergangenen Donnerstag uneinholbar in Führung gelegen.

Skispringen: Das Klassement vor dem 1. Skifliegen in Plancia