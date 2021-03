Beim Ski alpin geht es in Lenzerheide heute mit dem Teamwettbewerb weiter. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski alpin: Teamwettbewerb in Lenzerheide heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Das Wetter beeinflusst nach wie vor massiv die letzten Entscheidungen im alpinen Ski-Weltcup. Nach der Abfahrt am Mittwoch musste am Donnerstag in Lenzerheide auch der Super-G der Männer abgesagt werden. Grund waren erneut starker Schneefall und Nebel. Bleibt zu hoffen, dass einer Austragung heute nichts im Wege steht.

Vor Beginn:

Die deutschen Alpinen fuhren vier Mal aufs Weltcup-Podium und holten dabei einen Sieg durch Slalom-Ass Linus Straßer in Zagreb. Maier würdigte vor allem das Abfahrtsteam mit den WM-Zweiten Andreas Sander und Romed Baumann, das sich trotz des Ausfalls von Topstar Thomas Dreßen in der erweiterten Weltspitze festgesetzt habe. Auch für Straßer sowie die Techniker Alex Schmid und Stefan Luitz fand er lobende Worte.

Vor Beginn:

Der Ski-alpin-Weltcup 2020/21 steht kurz vor dem Abschluss. Mitte Oktober fing die Saison an, am Sonntag endet sie. Alpindirektor Wolfgang Maier zieht zum Ende des schwierigen pandemiegeprägten Ski-Winters zufrieden Bilanz, hat angesichts der "restriktiven Verbotspolitik" allerdings massive Zukunftssorgen. "Sportlich können wir auf eine positive Saison zurückblicken", sagte Maier vor dem Weltcup-Finale im Schweizer Lenzerheide, das "Highlight" sei die WM mit vier deutschen Medaillen gewesen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum heutigen Ski-alpin-Teamwettbewerb in Lenzerheide. Der Startschuss fällt um 12 Uhr.

Ski alpin: Teamwettbewerb in Lenzerheide heute im TV und Livestream

Live verfolgen lässt sich der Teamwettbewerb in Lenzerheide heute unter anderem in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch dazu aber bloß online einen Livestream an. Im TV läuft es im Ersten nicht.

Mit von der Partie sein könnt Ihr auch bei Eurosport 2, was wiederum bedeutet: Ihr seht das Rennen ganz genauso bei DAZN im Livestream. Der Streamingdienst kooperiert bekanntlich mit Eurosport und hat daher Eurosport 1 und Eurosport 2 bei sich im Programm.

DAZN kostet Euch im Monatsabo 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Der erste Monat ist für Neukunden zur Probe gratis.

Ski alpin - Weltcupfinale in Lenzerheide: Rennplan