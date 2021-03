Zum Abschluss des Ski-Weltcups treten die Herren in einem Slalom in Lenzerheide gegeneinander an. Hier könnt Ihr den Rennverlauf im Liveticker mitverfolgen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Lenzerheide heute im Liveticker - Vor Beginn

Die wichtigen Entscheidungen im Weltcup der Herren sind bereits gefallen. Die große Kristallkugel geht an Alexis Pinturault. Diese sicherte sich der Franzose nach seinem gestrigen Riesenslalom-Sieg. Auch der Slalom-Weltcup hat mit Marco Schwarz bereits einen Sieger. Linus Straßer ist vor dem heutigen Rennen Siebter im Slalom. Sein Vorsprung auf Pinturault beträgt jedoch nur 14 Punkte. Kann der Deutsche seinen Platz verteidigen?

Los geht es um 10.30 Uhr (1. Durchgang). Der zweite und finale Durchgang geht um 13.45 Uhr über die Bühne. Die Damen absolvieren ihr Saisonfinale in Form eines Riesenslaloms heute um 9 Uhr/12 Uhr.

Herzlich willkommen zum Slalom der Herren in Lenzerheide. Es ist der letzte Wettkampf in dieser Saison.

Ski alpin: Slalom der Herren in Lenzerheide heute im TV und Livestream

Für die Übertragung des Herren-Slaloms in Lenzerheide ist die ARD verantwortlich. Sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Finale an.

Auch bei Eurosport/DAZN seht Ihr das Rennen heute live. Eurosport zeigt beide Läufe, dank der Kooperation mit DAZN gibt es den Slalom zugleich auch beim "Netflix des Sports" zu sehen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren