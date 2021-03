Zum Weltcupabschluss sind die Skirennfahrer in Lenzerheide unterwegs. Die Herren haben heute einen Riesenslalom vor sich. Den gesamten Rennverlauf könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Lenzerheide JETZT im Liveticker

Vor Beginn:

Die Schweizer sind im Riesentorlauf eine Macht, haben mit Marco Odermatt (Startnummer 3), Justin Murisier (5) und Loic Meillard (7) drei Athleten unter den Top 6 des Disziplin-Weltcups. Ferner stellt sich Gino Caviezel (14) dem Wettkampf.

Vor Beginn:

Trotz der reduzierten Teilnehmerzahl stehen immer noch fünf ÖSV-Sportler am Start. Besonders gespannt sind wir auf den zuletzt recht formstarken Stefan Brennsteiner (Startnummer 12), der in Bansko und Kranjska Gora auf dem Stockerl stand. Direkt danach ist der WM-Dritte Marco Schwarz (13) an der Reihe. Darüber hinaus erwarten wir Roland Leitinger (17), Manuel Feller (19) und den bereits angesprochenen Juniorenweltmeister Lukas Feurstein (22), der sein Weltcup-Debüt gibt.

Vor Beginn:

Zu den besten Riesenslalomfahrern des Winters zählen zwei Deutsche. Für Alexander Schmid (Startnummer 11) und Stefan Luitz (18) muss es das Ziel sein, noch ein paar Weltcup-Punkte abzustauben, es also unter die besten 15 im Tagesklassement zu schaffen.

Vor Beginn:

Heute haben wir lediglich 22 Namen auf der Startliste stehen. Aus dem Riesenslalom-Weltcup fehlen die verletzten Tommy Ford, Lucas Braathen und Atle Lie McGrath, die sich im Januar beim Riesentorlauf in Adelboden unter anderem Knieverletzungen zugezogen hatten. Aleksander Aamodt Kilde musste seine Saison ebenfalls im ersten Monat des Jahres wegen eines im Training erlittenen Kreuzbandrisses vorzeitig beenden. Von den übrigen 400-Punkte-Fahrern aus dem Gesamtweltcup, das sind Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Beat Feuz, Ramon Zenhäusern, Clement Noël, Sebastian-Foss Solevag und Dominik Paris, hatte keiner Interesse, am heutigen Wettkampf teilzunehmen.

Vor Beginn:

Übersichtliche Starterfelder sind inzwischen Standard beim Weltcupfinale. Startberechtigt sind die 25 Besten der jeweiligen Disziplinwertung sowie alle Athleten, die im Gesamtweltcup mindestens 400 Punkte aufweisen. Darüber hinaus darf der jeweilige Juniorenweltmeister fahren. Diesen Titel holte sich Lukas Feurstein Anfang März in Bansko. Bei verletzungsbedingten Ausfällen werden die Starterfelder übrigens nicht aufgefüllt. Und Weltcup-Punkte gibt es ohnehin nur für die Top 15.

Vor Beginn:

Seit gestern wird endlich Ski gefahren im Kanton Graubünden. Zuvor hatte es nahezu die gesamte Woche über massive Schneefälle gegeben, denen alle Speed-Rennen am Mittwoch und Donnerstag zum Opfer fielen. Erst gestern hatte der Wettergott ein Einsehen und belohnte die geduldigen Schweizer mit blauem Himmel und Sonnenschein. So konnte der Team-Wettbewerb in Lenzerheide ausgetragen werden.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen beim Weltcupfinale der alpinen Skisportler in Lenzerheide! An diesem Wochenende stehen die technischen Disziplinen auf dem Programm. Die Männer tragen ihren Riesenslalom heute ab 9:00 Uhr aus.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Lenzerheide heute TV und Livestream

Wer den Riesenslalom in Lenzerheide heute live verfolgen möchte, hat dafür zwei Möglichkeiten. Die ARD überträgt das Event ab 8.45 Uhr im Free-TV, den zweiten Durchgang gibt es hingegen nur in Form von Highlights. Dazu bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren