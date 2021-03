Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt der Slalom der Damen in Are. Wir verraten Euch, wie Ihr das Event im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live - Slalom der Damen in Are: Wann und wo?

Der erste Durchgang beim heutigen Slalom soll am Mittag steigen. Um 13.30 Uhr wird die erste Läuferin auf die Piste gehen. Gegen 16.00 Uhr soll dann der zweite Lauf stattfinden.

Austragungsort des Wettbewerbs ist das schwedische Are im Jämtland. Gefahren wird also im Skigebiet rund um den Areskutan.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im TV und Livestream

Der heutige Wettkampf der Damen in Are ist im Free-TV exklusiv auf Eurosport zu sehen. Der Sportsender zeigt beide Durchgänge des Slaloms live auf Eurosport1.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird das Rennen nicht zu sehen sein. Das ZDF sendet erst am späten Nachmittag eine Zusammenfassung der beiden Durchgänge.

Im Livestream habt ihr dafür mehr Optionen als im Fernsehen. Eurosport bietet auch einen Livestream seiner Übertragung an, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Kostenfrei ist derweil das Angebot des ZDF. Hier könnt Ihr die Zusammenfassungen beider Durchgänge im Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders sehen.

Ebenfalls live mit dabei seid Ihr bei DAZN: Der Streamingdienst zeigt alle Sportübertragungen auf Eurosport1 und Eurosport2, somit auch den heutigen Slalom.

Ski alpin heute live: Slalom der Damen in Are im Liveticker

Natürlich könnt Ihr den Slalom der Damen auch im Liveticker verfolgen. SPOX bietet zu allen großen Wintersport-Wettkämpfen einen Liveticker an und ist daher auch aus Are live mit dabei.

Slalom der Damen in Are: Hier geht's zum Liveticker

Ski: Die Gesamtwertung im Weltcup der Damen

Lara Gut-Behrami führt den Weltcup der Damen weiter an, durch ihren Sieg in Jasna hat Petra Vlhova allerdings ordentlich Boden gut gemacht. Vlhova ist übrigens Führende in der reinen Slalom-Wertung. Sie hat also gute Chancen, in Are erneut viele Punkte zu holen.