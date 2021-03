Langlauf WM heute live: 10 Kilometer der Damen im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Nordischen-Ski-WM in Oberstdorf steht die nächste Entscheidung an. Heute geht es im Langlauf für die Frauen über 10 Kilometer in der freien Technik um Gold, Silber und Bronze. SPOX zeigt Euch, wie ihr das Rennen im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Langlauf WM heute: Termin, Ort, Infos

Die Nordische Ski-WM findet noch bis Sonntag, 7. März, in Oberstdorf statt. Nach einem Ruhetag geht es am heutigen Dienstag, 2. März, wieder um Medaillen - und zwar im Langlauf. Die Damen gehen ab 13.15 Uhr über 10 Kilometer in der freien Technik auf die anspruchsvolle Strecke im Allgäu.

Nach zwei Silbermedaillen am vergangenen Sonntag im Teamwettbewerb der Nordischen Kombination und im Mixed-Wettbewerb der Skispringer sind die Medaillenchancen für den DSV heute gering. Aussichtsreichste Starterin ist Katharina Hennig.

Nordische Ski WM: Der Medaillenspiegel

Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1. Norwegen 6 6 5 17 2. Schweden 2 1 1 4 3. Deutschland 1 2 0 3 4. Slowenien 1 1 3 5 5. Österreich 1 0 2 3 6. RSF (Russland) 1 0 1 2 7. Polen 1 0 0 1 8. Finnland 0 2 0 2

Langlauf WM heute live: 10 Kilometer der Damen live im TV und Livestream

Auch heute gibt es von der Nordischen Ski-WM wieder Bilder im Free-TV. Eurosport zeigt den Wettbewerb live und in voller Länge auf dem Sender Eurosport 2. DAZN-Nutzer haben Glück und können ebenfalls Langlauf-Action heute im Livestream sehen: Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport auf der Plattform abrufbar.

Die ARD bietet zudem auf sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

Langlauf WM heute live: 10 Kilometer der Damen im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Entscheidung im 10 Kilometer Langlauf der Damen auch im Liveticker bei SPOX verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: 10 Kilometer der Damen.

Nordische Ski WM: Die restlichen Termine im Überblick