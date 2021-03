Die DSV-Herren sind vorgestern perfekt in den Weltcup in Nove Mesto gestartet. Nach dem Sieg in der Staffel sind die Biathleten heute im Sprint unterwegs. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat im Eurosport-Player Biathlonbewerbe live schauen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Sprint der Herren in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Am ersten Wettkampftag holten sich die DSV-Athleten im vorgestrigen Staffellauf bereits den ersten Sieg in Nove Mesto. Können Arnd Peiffer und Co. heute auch im Einzelbewerb abliefern?

Vor Beginn:

Der Sprint über 10 Kilometer startet um 15.40 Uhr. Die Damen sind übrigens bereits um 11 Uhr in Aktion - ebenfalls im Sprint.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Herren in Nove Mesto (Tschechien).

Biathlon: Sprint der Herren in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Den Herrensprint gibt es heute beim ZDF live im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger kommentieren, Sven Fischer unterstützt sie dabei als Experte.

Auch im Eurosport-Player von DAZN könnt Ihr das Rennen live und in voller Länge verfolgen. Denn der Sprint läuft dank der Kooperation, die die beiden Sportanbieter eingegangen sind, zugleich auf Eurosport und DAZN.

Holt Euch den Probemonat von DAZN und schaut den Wettbewerb damit völlig gratis.

Biathlon: Der Herren-Gesamtweltcup im Überblick