Am letzten Weltcuptag in Nove Mesto treten die Biathletinnen und Biathleten heute in der Mixed-Staffel in einem Teamwettbewerb an. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Im Mixed-Weltcup sind die DSV-Athletinnen und Athleten aktuell auf Rang fünf vorzufinden. Die beiden Teamwettbewerbe der Saison beendete man auf Platz fünf (Oberhof) und sieben (Pokljuka).

Los geht es heute um 10.25 Uhr. Es ist das vorletzte Rennen des Weltcups in Tschechien. Später, um 13.45 Uhr, findet auch die Single-Mixed-Staffel statt.

Herzlich willkommen zum Mixed-Staffel-Teamwettbewerb in Nove Mesto.

Biathlon: Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind heute wieder für die Übertragung zuständig. Im Free-TV und im kostenlosen Livestream könnt Ihr den Teambewerb beim ZDF live verfolgen. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 10.15 Uhr mit der Übertragung. Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger fungieren als Kommentatoren.

Auch Eurosport zeigt den Biathlon-Weltcup heute auf Eurosport 1. Da Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN freigeschaltet sind, überträgt folglich auch der Streamingdienst das Rennen live und in voller Länge.

Biathlon: Der Mixed-Weltcupstand