Mit dem heutigen Massenstart der Herren in Östersund geht der diesjährige Biathlon-Weltcup zu Ende. Im Gegensatz zu den Damen ist der Weltcup noch nicht entschieden. Spannung ist also vorprogrammiert. Hier könnt Ihr das Finale im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Massenstart der Herren in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Spannender kann der Weltcup eigentlich nicht beendet werden. Bei den Damen ist schon längst bekannt, dass Tiril Eckhoff Gesamtweltcupsiegerin ist. Bei den Herren hingegen wird die Entscheidung im heutigen Massenstart gefällt. Dabei duellieren sich die beiden Norweger Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid um den Titel. Bö liegt aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann in Führung.

Der Weltcup wird mit einem Massenstart über 15 Kilometer um 17.15 Uhr abgeschlossen. Zuvor (15.30 Uhr) sind die Damen ebenfalls in einem Massenstart in Östersund in Aktion. Eigentlich sollten beide Bewerbe früher starten, wegen des starken Windes in Östersund wurden die Startzeiten jedoch nach hinten verschoben.

Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Weltcup-Abschluss der Herren im schwedischen Östersund.

Biathlon: Massenstart der Herren in Östersund heute im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung verantwortlich. Die ARD zeigt zum einen den Massenstart im Rahmen der Sportschau-Sendung im Free-TV. Auch im kostenlosen Livestream überträgt der öffentlich-rechtliche Sender das Rennen.

Biathlon: Der Weltcupstand der Herren