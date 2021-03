Biathlon heute live: Verfolgung der Damen und Herren in Nove Mesto im TV, Livestream und Liveticker

Zum Weltcupabschluss in Nove Mesto steigen heute die beiden Biathlon-Verfolgungen. Sowohl die Herren als auch die Damen sind im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Biathlon heute: Die wichtigsten Infos zum Biathlon-Tag

Am heutigen Sonntag, den 7. März, wird der erste Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) mit zwei Verfolgungen abgeschlossen. Die Damen starten um 12 Uhr mit dem Rennen über 10 Kilometer, die Herren sind dann später ab 16 Uhr im Einsatz (12,5 km).

In der nächsten Woche folgt dann der zweite Weltcup in Nove Mesto. Am Donnerstag starten die Herren erneut mit einem Sprint. Die Damen sind am Folgetag dran.

Biathlon: Die Termine beim 2. Weltcup in Nove Mesto

Datum Start Disziplin Do, 11.03.2021 17:30 Männer Sprint 10 km Fr, 12.03.2021 17:30 Frauen Sprint 7,5 km Sa, 13.03.2021 14:45 Männer Verfolgung 12,5 km Sa, 13.03.2021 17:30 Frauen Verfolgung 10 km So, 14.03.2021 10:25 Mixed Staffel Team So, 14.03.2021 13:45 Mixed Staffel Single

© getty Franziska Preuß ist aktuell Sechste im Gesamtweltcup.

Biathlon heute live: Verfolgung der Damen und Herren in Nove Mesto im TV und Livestream

Wie üblich seht Ihr den Biathlon-Weltcup auch heute im Free-TV. Das ZDF überträgt nämlich ab 11.50 Uhr die Damen und ab 15.45 Uhr die Herren. Zusätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

In Nove Mesto für das ZDF mit dabei sind:

Moderation: Alexander Ruda

Kommentator: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Experte: Sven Fischer

Weil Eurosport auch beide Wettbewerbe zeigt, können DAZN-Kunden den Weltcupabschluss in Nove Mesto ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Der Grund: Wegen der Eurosport-DAZN-Kooperation sind die beiden Eurosportsender auch beim "Netflix des Sports" vorfindbar.

Im Wintersportbereich hat DAZN neben Biathlon auch Skispringen, Ski alpin, Rennrodeln und die Nordische Kombination im Angebot. Doch damit nicht genug. Der Streamingdienst bietet zudem auch Fußball, US-Sport, MMA, Tennis, Darts, Handball, Wrestling, Rugby, Motorsport und Radsport an.

Das DAZN-Abonnement kostet pro Monat 11,99 Euro. Im Jahresabo müsst Ihr 119,99 Euro zahlen. Vorher könnt Ihr noch den kostenlosen Probemonat austesten.

Biathlon heute live: Verfolgung der Damen und Herren in Nove Mesto im Liveticker

Die Verfolgungen der Damen und Herren gibt es natürlich auch in Form von Livetickern bei SPOX. Das Wichtigste wird für Euch dabei live getickert.

Biathlon: Die Weltcupstände im Überblick

Damen:

Rang Name Punkte Siege 1 Tiril Eckhoff 863 9 2 Marte Olsbu Røiseland 795 2 3 Hanna Öberg 770 2 4 Lisa Hauser 682 2 5 Dorothea Wierer 679 1 6 Franziska Preuß 672 0 7 Anaïs Chevalier-Bouchet 557 0 8 Dsinara Alimbekawa 546 1 9 Markéta Davidová 530 1 10 Elvira Öberg 522 0

Herren: