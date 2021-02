Dreßen ist dabei: DSV mit zwölfköpfigem Aufgebot zur alpinen Ski-WM

Erwartungsgemäß mit Thomas Dreßen (Mittenwald) geht der Deutsche Skiverband in die am Montag beginnende Alpin-WM in Cortina d'Ampezzo (bis 21. Februar). Insgesamt nominierte der DSV am Samstag zwölf Aktive für die Titelkämpfe in Italien.

Speed-Star Dreßen, der am Freitag bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen als Vorläufer sein Comeback nach seiner Hüft-OP Ende November gefeiert hatte, ist unter den neun nominierten Männern die große Unbekannte. Für vordere Plätze sorgen sollen vor allem Romed Baumann (Kiefersfelden) in den schnelleren Disziplinen sowie Linus Straßer, der im Januar den Slalom-Weltcup in Zagreb gewonnen hatte.

Bei den Frauen geht der DSV nur mit Speed-Spezialistin Kira Weidle sowie Lena Dürr und Andrea Filser an den Start.

"In Garmisch habe ich gemerkt, dass ich wieder fit bin, dass die Hüfte gut mitspielt. Körperlich fehlt mir nichts", sagte Dreßen: "Natürlich hat es an der ein oder anderen Stelle, wo ich letztes Jahr schon Probleme gehabt habe, Spuren hinterlassen, an den Knien zum Beispiel. Das gilt es jetzt, in den Griff zu bekommen. Man spürt, dass das Skifahren, insbesondere die Weltcup-Abfahrten, noch einmal eine andere Belastung sind als das Konditionstraining."

Die Zielsetzung beim DSV ist trotz ungünstiger Voraussetzungen - am Freitag verletzte sich Josef Ferstl schwer und wird erst in der neuen Saison wieder starten können - durchaus ambitioniert. "Unser Ziel in Cortina ist es, in jedem Rennen das Podest zu attackieren", sagte Alpindirektor Wolfgang Maier: "Das gesamte Team ist hochmotiviert, und nach den guten Vorleistungen im Weltcup sind wir zuversichtlich, im Kampf um die Medaillen eingreifen zu können."

Das DSV-Aufgebot im Überblick:

Frauen: Lena Dürr (Germering), Andrea Filser (Wildsteig), Kira Weidle (Starnberg)

Männer: Romed Baumann (Kiefersfelden), Thomas Dreßen (Mittenwald), Sebastian Holzmann (Oberstdorf), Simon Jocher (Garmisch), Stefan Luitz (Bolsterlang), Andreas Sander (Ennepetal), Alexander Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee), Linus Straßer (München)